Bonus cultura anche tablet e pc, la richiesta di Lega Giovani Abruzzo

REGIONE – “Non si può più attendere, sollecitiamo ancora una volta il Governo affinché estenda subito il Bonus Cultura a tablet e PC!”. Così in una nota congiunta Alessandro Maccarone, Coordinatore Universitari Centro Italia della Lega Giovani e Bryan Perfetto, Coordinatore Provinciale di Pescara della Lega Giovani.

“Già lo scorso 21 marzo abbiamo presentato la proposta attraverso il lavoro dell’On. Luca Toccalini, ma fino ad ora il Governo ha completamente ignorato le richieste di studenti, docenti e dirigenti scolastici. Come Lega Giovani chiediamo un provvedimento immediato dal Governo, senza perdere altro tempo.

Estendere il Bonus Cultura non prevede oneri maggiori per le finanze pubbliche e rappresenterebbe un modo alternativo ed utile di spendere le risorse a disposizione dei neomaggiorenni, vista la chiusura di cinema, musei e teatri. I fondi destinati dal Governo agli istituti per dare in comodato d’uso i dispositivi alle famiglie meno abbienti non sono purtroppo sufficienti. Per questo l’estensione del bonus cultura sarebbe anche un importante aiuto per le famiglie al fine di garantire pienamente il diritto allo studio”.