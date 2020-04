Silvi, 5g: il M5S chiede al Sindaco di agire nell’interesse dei cittadini

Studi internazionali evidenziano che l’instalazzione dei 5G comporta una serie di rischi per la salute: chiesto un piano antenne ben studiato



SILVI (TE) – Il M5S di Silvi (TE) si augura che, viste le interlocuzioni avute nel tempo sulla tematica, non siano vere quanto si legge sui giornali dai quali emergerebbe che l’Amministrazione locale teme i ricorsi degli operatori telefonici sull’istallazione delle antenne 5G.

Se è vero, infatti, che la letteratura scientifica non sancisce in modo unanime la pericolosità di questo nuovo protocollo, è pur vero che ampi ed autorevoli studi internazionali evidenziano una serie di rischi per la salute che molti Comuni, quali enti competenti in ambito territoriale al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, hanno voluto gestire con una presa di posizione netta e autorevole a tutela dei propri cittadini.

Per il M5S al Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, di applicare il principio precauzionale e di adottare un coraggioso atto di indirizzo politico ad esclusivo interesse dei cittadini e di farlo per l’intero territorio di Silvi con piano antenne ben studiato e più volte invocato, rendendosi al contempo disponibile ad ascoltare associazioni e liberi cittadini e ad aprire con questi un confronto costruttivo. Chiede, altresì, di render noto qualsiasi dubbio avanzato in merito dai cittadini.