Chieti, al via i corsi di formazione a distanza da CNA

CHIETI – La sicurezza come tema centrale per ripartire, una volta che l’epidemia Covid-19 avrà doppiato il suo Capo di Buona Speranza, l’emergenza finirà, ma le antenne dell’attenzione all’interno delle aziende dovranno restare comunque ben dritte per ancora molti mesi. É il senso dell’originale percorso di formazione a distanza che alcuni imprenditori (sono già in diciotto) della provincia di Chieti hanno accettato di avviare, grazie a una sfida proposta loro dalla CNA provinciale proprio sul tema della sicurezza.

«É la prova evidente – spiega Letizia Scastiglia, direttore della confederazione artigiana – della volontà degli imprenditori di utilizzare questo periodo di chiusura forzata delle attività in modo proficuo, valorizzando il capitale umano contenuto nelle aziende, ed accrescendo le proprie competenze. E visto che parliamo di sicurezza, ci troviamo di fronte anche a un momento formativo che tornerà utile al momento della riapertura, che ci auguriamo tutti avvenga al più presto: condizione che non potrà che avvenire mettendo in campo comportamenti corretti e responsabili da parte di imprese e lavoratori».

La modalità formativa a distanza è stata avviata, nel sistema provinciale della CNA, poco dopo l’avvio dell’emergenza: «Stiamo già programmando altri appuntamenti, rivolti pure ai dipendenti – aggiunge Scastiglia – in modo da supportare e sostenere i nostri associati innovando anche la nostra offerta sulla formazione obbligatoria, e sfruttando così in modo utile ed intelligente le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie».