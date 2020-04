A Vasto si cerca materiale informatico per la didattica a distanza

Il Comune ha pubblicato un avviso per reperire pc, tablet e altro da consegnare alle famiglie con meno disponibilità per acquistarli

VASTO (CH) – L’emergenza COVID-19 ha imposto al mondo della Scuola di ripensare l’attività didattica. Il Comune di Vasto, come ha dichiarato il Sindaco Francesco Menna, intende per questo appellarsi al territorio per supportare tutte le Scuole della Città del Vasto già impegnate nel reperimento del materiale informatico viste le esigenze delle famiglie degli studenti che hanno meno disponibilità di acquisire attrezzature informatiche-

L’Assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco al riguardo ha precisato che, poiché le risorse che il MIUR ha già stanziato servono oggi a fronteggiare l’emergenza ed a soddisfare le esigenze più impellenti, come Amministrazione Comunale si ritiene che tutto ciò che si potrà fare in aggiunta, rappresenti comunque un patrimonio che resterà alle Scuole ed alla nostra popolazione scolastica di circa 7000 studenti, e che consentirà alle stesse di crescere e migliorarsi ancora e di mettere a sistema questa esperienza garantendo pari diritti a tutti gli studenti.

A titolo esemplificativo si tratterà di raccogliere computer, tablet, stampanti, cartucce/toner, chiavette USB per connessione ad internet.