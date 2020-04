Coronavirus, incontro tra Comune dell’Aquila e operatori economici

Il 17 aprile incontro in video conferenza tra gli operatori economici e il Comune per analizzare le problematiche e studiare le soluzioni

L’AQUILA – Il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle attività produttive, il vicesindaco Raffaele Daniele hanno comunicato che venerdì 17 aprile alle 12 si terrà un incontro, in video conferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, tra il Comune dell’Aquila, i rappresentanti del commercio e delle attività produttive in generale per approfondire le problematiche economiche della categoria in questo periodo di emergenza coronavirus.

Daniele ha dichiarato che la situazione economica è critica ovunque, e a L’Aquila in particolare, per via dell’emergenza sanitaria in corso e per questo si deve dare urgentemente voce agli esponenti del mondo produttivo. In quella sede, oltre ad ascoltare la situazione attuale da parte degli stessi interessati, verranno studiate delle misure che l’amministrazione comunale potrebbe mettere in atto per venire incontro alle grandi difficoltà che stanno attraversando il commercio, l’artigianato e, in generale, il tessuto economico del territorio.

Il vicesindaco ha aggiunto che si é sempre privilegiata la concertazione nelle scelte strategiche portate avanti, ritenendo che la partecipazione sia la strada migliore da percorrere per prendere le decisioni migliori: dal piano del commercio alle grandi opere. Oggi, a maggior ragione, c’è bisogno di un tavolo quanto più partecipato possibile per gettare le basi del progetto condiviso con il quale portare la nostra città fuori dalla crisi.