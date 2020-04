Giulianova, deceduto il paziente 1 di Crema: un nuovo positivo al Covid

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini comunica che nella giornata di oggi il paziente 1, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Atri, è deceduto. L’uomo, 71 anni originario di Crema e quindi non residente in città, si trovava a Giulianova per affrontare il periodo di quarantena.

Il Sindaco annuncia anche la positività di un altro cittadino giuliese al tampone da Covid-19. Con questo nuovo caso sale a 20 il numero dei contagiati a Giulianova.

Di questi 3 persone sono guarite e 3 decedute, portando quindi il numero di casi positivi attuali a 14.