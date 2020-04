Giulianova, buoni spesa per le famiglia in difficoltà: nuovo avviso

GIULIANOVA – La Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 51 del 14 marzo 2020, un nuovo avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale, mediante il riparto delle risorse ancora disponibili, come stabilito dall’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento di Protezione Civile.

Sono stati pubblicati sul portale web del Comune di Giulianova ((https://www.comune.giulianova.te.it/pagina0_home-page.html) il nuovo avviso e il modulo di domanda da compilare, a cui potranno accedere quei nuclei familiari che si trovano in momentanee condizioni di disagio dovute alla situazione emergenziale da Covid-19.

Potranno accedere al buono spesa i componenti di un nucleo familiare che presentano i requisiti contenuti nel bando, consultabile sul sito web.

Il bonus alimentare è spendibile per l’acquisto di generi di prima necessità, quali prodotti alimentari, per l’igiene personale e prodotti per l’igiene della casa, negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

L’importo del buono spesa varia in base alla composizione del nucleo famigliare, secondo la seguente tabella:

Nucleo con un sola persona €140,00

Nucleo con 2 persone € 240,00

Nucleo con 3 persone € 320,00

Nucleo con 4 persone € 400,00

Nucleo con 5 persone o più € 480,00

Ai nuclei familiari già assistiti con pacchi alimentari consegnati dell’Associazione “Il Dono di Maria” e dalla Caritas, il buono spesa sarà decurtato del valore di 20,00 euro.

Le istanze dovranno essere presentate entro il 20 aprile 2020 alle ore 18.00 tramite il modello di domanda, scaricabile sul sito web dell’Ente. Chi presentasse difficoltà nello scaricare il modello di domanda, può contattare il Centro Operativo Comunale al numero 0858021100.

Le istanze possono essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, depositando la domanda nell’apposita cassetta postale e a mezzo mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: s.santori@comune.giulianova.te.it; a mano, mediante consegna ad operatore autorizzato al ritiro qualora il cittadino sia impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione.

I beneficiari del buono spesa saranno contattati via telefono o a mezzo mail, con cui si comunicherà anche l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. Tali buoni verranno consegnati a domicilio dai volontari della Protezione Civile.