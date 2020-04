Covid-19, il Sindaco di Ortona chiede informazioni a Verì e Schael

Castiglione ha chiesto dettagli sulla situazione dell’ospedale dopo casi di positività di alcuni pazienti e operatori sanitari in geriatria

ORTONA (CH) – Con una nota inviata all’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì e al direttore dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael, il sindaco di Ortona (CH), Leo Castiglione, ha chiesto una informativa dettagliata sulla situazione dell’ospedale ortonese dopo il riscontro della positività di alcuni pazienti e operatori sanitari nel reparto di geriatria.

Il primo cittadino ha sottolineato che la situazione desta preoccupazione tra utenti e operatori sanitari e rilancia la necessità di procedure adatte per eliminare qualsiasi rischio di promiscuità e possibilità di contagi nelle strutture ospedaliere. Una soglia di attenzione e prevenzione poi, che il nosocomio di Ortona diventa ancora più essenziale visto l’importante ruolo che la struttura ospedaliera riveste all’interno del polo oncologico rosa.

Nella nota il sindaco Castiglione ha posto l’attenzione sulla necessità di prevedere l’identificazione di percorsi appropriati, magari anche con la predisposizione di locali appositi di pre-ricovero ove effettuare le analisi attraverso i tamponi, per gli utenti dell’ospedale ortonese in modo da evitare la possibilità di promiscuità con soggetti risultati positivi. Un intervento sull’organizzazione delle procedure operative che necessariamente deve interessate ogni presidio ospedaliero per dare massima sicurezza agli operatori sanitari e ai pazienti e che deve tenere conto delle specificità che ogni presidio ricopre all’interno della rete ospedaliera regionale.