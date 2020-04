Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione del 10 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo di venerdì 10 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino 72 nuovi casi, 306 ricoverati e 57 in terapia intensiva

REGIONE – Proseguono gli aggiornamenti su Abruzzonews sull’emergenza Coronavirus in Abruzzo. Oggi, venerdì 10 aprile 2020 andiamo a vedere come di conseuto le principali notizie e i dati aggiornati con il nuovo bollettino previsto come sempre nel primo pomeriggio. Intanto ricordiamo che dall’ultimo risultano 72 nuovo casi di positività al Covid 19 con 306 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 57 in terapia intensiva mentre gli altri 1203 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Alle 12.30 il Presidente Marsilio terrà una conferenza stampa da Palazzo Silone a L’Aquila. Garantita la diretta streaming su Facebook ‘Abruzzo Regione Aperta’. Lo stesso ha ringraziato la Eco compost e Contestabile ambiente, due aziende marsicane, che hanno donato 5 milla euro alla Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila. Ieri è stata firmata l’ordinanza n. 31 inerente specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Per chi volesse invece seguire la puntata odierna di SOS Coronavirus – La Regione in emergenza, ospite Guido Quintino Liris, assessore regionale al Bilancio.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS OGGI IN ABRUZZO

10 APRILE 2020