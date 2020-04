Pezzopane su 168mo anniversario della Polizia di Stato

L’AQUILA – “Quest’anno l’anniversario della Polizia di Stato, cade in un momento drammatico. Sono davvero grata alla Polizia di Stato per la presenza forte sul territorio, preziosa sempre, ma oggi garante della nostra salute e vita. Mi stringo alle famiglie degli agenti colpiti dal coronavirus ed a tutti coloro che si sono ammalati nell’assolvimento dei loro doveri. Alla gratitudine, si accompagna un impegno sempre più elevato per garantire alla Polizia di Stato le condizioni di ben operare.

La Polizia di Stato è in prima linea in questa situazione drammatica. Anche in questi giorni festivi, dovranno operare anche per garantire che le indicazioni a #restareacasa vengano osservate da tutti i cittadini. E nel frattempo continuano a difendere l’ordine e la legalita’ dalla criminalita’ comune e organizzata che purtroppo non si ferma nelle emergenze, ma anzi spesso organizza nuovi crimini per speculare sulla tragedia. La riforma del 1981 dimostra tutta la sua attualita’ nel momento in cui alla polizia e’ richiesto un alto contributo professionale.

Un augurio a tutti i Questori d’Abruzzo ed a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato anche per una Pasqua serena”.