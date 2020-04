Coronavirus, l’iniziativa del Comune dell’Aquila per gli studenti

I ragazzi che faranno una recensione di un libro superiore alle 50 pagine riceveranno 20 euro per comprare un altro libro

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha lanciato una’iniziativa per gli studenti aquilani. Chi, tra coloro che hanno un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni, farà la recensione di un libro potrà ricevere altri 20 euro per comprare un altro libro in una libreria aquilana, non appena sarà finita l’emergenza Coronavirus. I ragazzi dovranno però leggere e recensire un testo, superiore alle 50 pagine, di qualsiasi genere letterario.

Il Sindaco Pierluigi Biondi ha spiegato come si sa cercato di supportare sia le famiglie, agevolando l’acquisto di testi, sia le attività economiche aquilane, promuovendo la vendita dei volumi. Il Primo cittadino, sulla sua pagina Facebook, ha scitto che “i migliori viaggi, si compiono tra le pagine di un libro, nella scrittura che lascia spazio all’immaginazione”.

Per questo é stato chiesto ai giovani di lasciare da parte per un po’ smartphone e tv, e di leggere. “L’impegno sarà premiato da un bonus di 20 euro per comprare nuovi libri, a emergenza finita, che concederemo se ci invierete una recensione critica su quello che avete letto -si legge nella nota- Ma soprattutto sarà premiato da quel che di nuovo sarete riusciti ad afferrare, per voi stessi”.

Sul sito del Comune sarà pubblicato uno specifico avviso Fondazione Bongiorno con modalità di partecipazione. All’esito della procedura si riceverà un codice identificativo da utilizzare per l’acquisto di un libro nelle librerie aderenti all’iniziativa.