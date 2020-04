L’Aquila, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio esposto il Cristo morto

La scultura sarà esposta fino a mezzogiorno del Sabato Santo. L’accesso alla Chiesa é consentito nel rispetto delle misure restrittive

L’AQUILA – In tempo di Coronavirus, con le celebrazioni religiose svolte senza il concorso dei fedeli, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo a L’Aquila, sarà solennemente esposto dal Venerdì Santo fino al mezzogiorno del Sabato Santo, 11 aprile, l’antico Cristo Morto, scultura di cartapesta risalente al 1792 e custodita nella chiesa stessa sotto lo sguardo materno della statua della Madonna Addolorata.

Il rettore della chiesa ha dichiarato in una nita, riportata dall’Ansa, che é stata presa questa decisione per consentire comunque, pur nella difficoltà del tempo presente e con l’osservanza delle disposizioni impartite dalle autorità governative, la preghiera personale dei fedeli ancor più necessaria e sentita in questi giorni di dolorosa partecipazione al dramma dell’umanità flagellata dalla pandemia.

Ha ricordato la nota di chiarimento del Ministero degli Interni – Direzione Centrale degli Affari dei Culti, in cui si afferma che ‘l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro e purchè si raggiunga il luogo di culto più vicino a casa oppure che si trovino lungo il percorso già previsto per lavoro o per spostamenti dettati da necessità, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione.