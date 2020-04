Spoltore, al via la distribuzione dei buoni spesa per famiglie in difficoltà

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore ha iniziato oggi la distribuzione dei buoni spesa erogati per le famiglie in difficoltà economica in seguito al lockdown e alle misure di distanziamento sociale decise dal governo. L’erogazione dei buoni spesa è stata possibile impegnando i circa 141.000 mila euro che il governo ha assegnato al Comune. “Abbiamo cercato di abbreviare i tempi il più possibile” spiega il sindaco Luciano Di Lorito. “I Comuni devono riuscire a dare risposte rapide in questo momento di emergenza per il Coronavirus, ma non sempre è possibile e ci sono difficoltà oggettive”.

Oltre 700 le domande inviate al Comune: il bonus sarà erogato in base ai bisogni a partire dalle famiglie a reddito zero.

Le famiglie che hanno ottenuto il beneficio vengono contattate direttamente dai Servizi Sociali: insieme al buono saranno distribuiti anche gli elenchi dei negozi dove si possono spendere. Gli esercizi commerciali dove è possibile spendere il buono sono comunque pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.spoltore.pe.it.

Nel frattempo si stanno completando le istruttorie per le domande incomplete: il Comune darà in questo caso la possibilità di integrarle e successivamente, se idonee, si procederà all’assegnazione del buono. Il buono spesa è una tantum: l’importo varia dai 150 ai 500 euro a seconda del numero di persone che compongono il nucleo familiare e i fondi sono stati assegnati in base a graduatoria, dando priorità ovviamente alle situazioni economiche più critiche e a nuclei familiari con minori, disabili o altre situazioni di disagio. É possibile acquistare con i buoni esclusivamente “generi di prima necessità”, espressione che comprende: i prodotti alimentari, per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e prodotti per l’igiene della casa.

Per ogni informazione è possibile chiamare il COC (Centro Operativo Comunale) al numero 085/4964255 (tutti i giorni, ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00).