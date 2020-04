Coronavirus, la Polizia postale sventa la truffa online Coop

Avvertendo che Coop distribuisce generi alimentari gratuiti, si invitavano i cittadini ad inserire i propri dati anagrafici su falso sito

REGIONE – In queste settimane si moltiplicano i tentativi di truffa legati all’emergenza sanitaria per Coronavirus. L’ultimo, segnalato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, riguarda una presunta attività sociale dei supermercati a marchio Coop.

I truffatori, attraverso il messaggio “Coop sta distribuendo generi alimentari gratuiti del valore di 250 euro per sostenere la nazione durante la pandemia di Corona. Sbrigati! Raccogli il tuo voucher gratuito qui” o similari, induceva i cittadini a cliccare su un falso sito internet della Coop e ad inserire i propri dati anagrafici per garantirsi un voucher gratuito.

La Società Coop ha invitato tutti i consumatori a consultare esclusivamente il proprio sito www.e-coop.it. La Polizia postale ha raccomandato di non cliccare mai sui link che vengono proposti da messaggi analoghi, di non compilare mai moduli online con i dati personali e verificare sempre sui siti ufficiali le informazioni ricevute. E soprattutto di usare sempre il buon senso perché la fretta, quando si è online, può far commettere degli errori di cui ci si potrebbe pentire e di ricordare che nessuno regala niente.