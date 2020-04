Puzzle per i bambini giuliesi da Nova Cartotecnica Roberto

GIULIANOVA – Un simpatico regalo per rendere più liete le ore dei bimbi giuliesi e lanciare un messaggio di gioia e speranza in questa delicata situazione emergenziale.

La Nova Cartotecnica Roberto Srl di Mosciano Sant’Angelo ha donato al Comune di Giulianova 500 puzzle recanti il tema che ormai è diventato il motto dell’Italia che combatte “Andrà tutto bene”, per regalarli ai bambini giuliesi di età compresa tra i 4 e gli 8 anni.

I puzzle, su disposizione del Sindaco Jwan Costantini, verranno consegnati dai volontari di Protezione Civile alle famiglie, sulla base degli elenchi forniti dagli Istituti Comprensivi di Giulianova, tenendo conto delle fasce di età.

“Ringraziamo la Nova Cartotecnica Roberto per questo gradito ed originale pensiero verso i nostri piccoli cittadini – dichiara il primo cittadino – anche loro stanno vivendo momenti non facili, data la lunga permanenza in casa che non permette l’interazione diretta con parenti ed amici e i momenti di gioco all’aria aperta. Ringraziamo anche i volontari della Protezione Civile, che nonostante i tanti interventi portati avanti quotidianamente per gestire l’emergenza sul territorio, si sono immediatamente resi disponibili al ritiro dei pezzi e alla consegna”.

Nella foto dei puzzle donati al Comune di Giulianova.