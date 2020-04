Distribuzione bonus alimentari dal pomeriggio a Fossacesia

FOSSACESIA – Su 72 domande pervenute, sono stati assegnati, alle persone aventi diritto in base alle norme, 56 bonus alimentari, lo speciale contributo erogato alla popolazione per far fronte alle difficoltà economiche insorte a causa del virus Covid 19. I beneficiari entro questa mattina saranno contattati telefonicamente direttamente dall’Assessorato alle Politiche Sociali, che comunicherà il luogo e l’orario in cui poter ritirare il buono.

La distribuzione avverrà a partire da oggi pomeriggio, venerdì 10 Aprile, alle ore 14.00, in tre punti differenti, di cui due presso l’ufficio politiche sociali ubicato al piano terra del Palazzo Municipale e un altro presso la ex Scuola Media di Via Marina, dove saranno presenti i volontari della Protezione Civile .

“Abbiamo fatto i salti mortali per distribuire i buoni prima di Pasqua – dichiarano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore Maria Angela Galante – e visto il numero di domande pervenute ci sarà possibile riaprire i termini per l’avviso pubblico”.

I buoni assegnati, in base ai requisiti richiesti, avranno un importo minimo di 100 euro e massimo di 400.