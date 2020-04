Celebrazione della funzione religiosa, multati sacerdote e fedeli a Pescara

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in una chiesa di Pescara in quanto erano pervenute segnalazioni al 113 sulla celebrazione in corso della Santa Messa.

Giunti sul posto i poliziotti constatavano che la celebrazione era aperta ai fedeli, in contrasto con la normativa nazionale sul contenimento del COVID-19, e procedevano, quindi, all’identificazione dei 14 fedeli presenti che venivano sanzionati, assieme al sacerdote celebrante, sotto il profilo amministrativo.