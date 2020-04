Covid 19, L’Aquila: tre croci al posto della Processione

Dal 1954 non si é tenuta soltanto in occasione del terremoto del 2009 e quest’anno. Sul sagrato di San Bernardino installate tre croci

L’AQUILA – A causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19 non si terrà la sessantaseiesima edizione della Processione del Cristo Morto all’Aquila. Ci saranno, però, le tre croci che la comunità dei frati di San Bernardino e l’Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo, con la collaborazione degli operai del Comune, hanno fatto installare sul sagrato di San Bernardino. Inoltre, nel rispetto della tradizione del Venerdì Santo, i fedeli potranno visionare il suggestivo filmato dell’edizione 2010, caricato sul sito dell’associazione www.venerdisanto.it nella sezione “Storia della Processione”.

La Processione dell’Aquila ha origini molto antiche, che alcuni ritengono già in essere a inizio Cinquecento. Un editto emanato il 10 Aprile 1754 dal vescovo Lodovico Sabbatini d’Anfora ordinava alle singole Confraternite e Compagnie di intervenire il giorno successivo alla processione del Venerdì Santo con lumi, torce e cere. Il ritrovo in Cattedrale era fissato per le ore 24: le ventiquattro ore del giorno si contavano a partire dal tramonto del sole o più precisamente dall’ave Maria della sera, che veniva annunziata dal suono delle campane circa mezz’ora dopo il tramonto. Pertanto le ore ventiquattro, indicate dall’editto per il ritrovo in Cattedrale delle singole Confraternite e Compagnie, corrispondevano all’incirca alle ore 19.

La processione ebbe termine nel 1768 per motivi di ordine pubblico. Nel 1954, però, grazie al devoto interessamento dei frati Minori del Convento di San Bernardino, è stata ripristinata in forma nuova: ora centinaia di personaggi in costume sfilano per le vie del centro storico con incensieri e torce, sulle note del Miserere del Selecchy. Dal 1954 è la seconda edizione che salta dopo quella dell’anno del sisma, il 2009. Pare, però, che ci sia la possibilità di recuperarla in altra data, che potrebbe essere il 14 o 15 settembre.