Giulianova, termocamera ad infrarossi per misurare la temperatura corporea

Al presidio sanitario della Stazione di Giulianova installata l’apparecchiatura. É la prima in assoluto in Abruzzo

GIULIANOVA – Al presidio sanitario della Stazione di Giulianova, dove da più di un mese i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana svolgono attività di controllo sui passeggeri che arrivano in treno o in autobus, è stato installato un sistema per la misura automatica della temperatura corporea tramite termocamera ad infrarossi con intelligenza artificiale a bordo e sistema di “face detection” per il controllo dei soggetti in transito (fino a 30 volti simultaneamente).

“L’apparecchiatura che i volontari hanno in dotazione è la stessa che è stata installata in Italia all’aeroporto internazionale di Fiumicino, e prima ancora nello scalo cinese Wuhan, epicentro mondiale dell’infezione da Covid-19 – spiega il Sindaco Jwan Costantini – ed è la prima in assoluto in tutto l’Abruzzo. Questo tipo di strumentazione all’avanguardia permette di individuare soggetti che mostrano delle possibili sintomatologie di febbre in maniera sicura e rapida”.

La termocamera può rilevare con elevata precisione un valore anomalo della temperatura corporea per effettuare lo screening preliminare, senza contatto, a partire da 1 metro di distanza.

Grazie al software di supervisione, gli operatori possono verificare la temperatura corporea, e un sistema di allertamento automatico li avverte in caso di valori anomali. Ciò riduce il rischio di infezione derivante dal contatto fisico per gli addetti preposti al controllo, che possono intervenire e gestire la situazione in sicurezza.

“Questa apparecchiatura non solo ci permetterà di individuare possibili passeggieri con sintomi febbrili e quindi indirizzarli verso ulteriori controlli sanitari – conclude il primo cittadino – ma anche di tutelare ulteriormente la salute dei nostri volontari che, da più di un mese, operano con turni estenuanti nel nostro presidio sanitario alla stazione ferroviaria”.

Nelle foto la strumentazione in dotazione al presidio sanitario della Stazione Ferroviaria di Giulianova.