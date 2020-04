Lanciano, polemiche sul rito del Giovedì Santo

La sera del Giovedì Santo il Sindaco ha percorso un breve tratto e si é inginocchiato in preghiera. Si discute sull’autorizzazione al gesto

LANCIANO – A Lanciano durante la Settimana Santa, vengono solitamente riproposti i riti della Passione e Morte, curati dall’Arciconfraternita San Filippo Neri, e della Resurrezione, curati dall’Ariconfraternita SS. Maria della Pietà. La sera del Giovedì Santo, dalla Chiesa di Santa Chiara i Confratelli di San Filippo Neri procedono in corteo, vestiti con lunghe tonache nere e medaglioni con simboli di morte, con il volto incappucciato. Il corteo avanza attraverso le vie del centro storico, illuminate soltanto dal tenue chiarore delle lucerne, accompagnato dal suono mesto della banda che propone toccanti brani di musiche sacre.

In tempo di emergenza per Coronavirus nulla di tutto questo é stato possibile. La sera di giovedì 9 aprile, però, il Sindaco Mario Pupillo ha sfilato per un breve tratto di strada, seguito ma solo rappresentati della Protezione Civile di supporto, cronisti e forze dell’ordine. All’arrivo del Cireneo, dinanzi alla Basilica, come riporta l’Ansa, si è inginocchiato partecipando alla lunga e silenziosa preghiera.

Oggi le polemiche. Il priore, Raffaele Sabella, ha giudicato l’atto come un’offesa alla memoria di tante persone che, in questi mesi, sono state vittime di questo terribile male; non ultimi i medici e gli infermieri che stanno dando la loro vita per il bene di tutti. A suo parere é stato un atto incosciente e molto grave. Per questi motivi, si é detto costretto a prendere decisioni in merito. Subito dopo Pasqua, saranno ascoltati tutti i responsabili e presi provvedimenti a livello canonico per le singole persone e per l’Associazione in questione.

Pupillo, dal canto suo, ha dichiarato che gli era stato solo chiesto in qualità di sindaco di scendere dal comune e omaggiare il Cireneo con la croce. Ma non sapevo nulla di questa uscita, che gli sarebbe stata comunicata solo poco prima. Si attendono sviluppi.