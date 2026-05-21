Abruzzo, 500 mila euro per nuovi corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

REGIONE – La Regione Abruzzo destinerà circa 500 mila euro a nuovi corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo annuncia l’assessore alla Formazione Roberto Santangelo (nella foto), che conferma la pubblicazione dell’avviso entro il mese di giugno, permettendo alle aziende di presentare i propri progetti formativi.
«Avevamo preso un impegno il Primo Maggio e lo stiamo mantenendo», sottolinea Santangelo. «Queste risorse finanzieranno corsi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori previsti dalla normativa. Vogliamo affiancare le imprese nella diffusione di una vera cultura della prevenzione, dando loro la possibilità di scegliere il modello di sicurezza più adatto alla propria realtà».
Risorse da economie del precedente avviso
I nuovi fondi derivano dalle economie del bando pubblicato nel novembre 2024 nell’ambito della programmazione FSE, che aveva messo a disposizione 2 milioni di euro. Di questi, 1,5 milioni sono stati impegnati.
Grazie al primo avviso, entro fine mese partiranno corsi in 89 aziende abruzzesi, coinvolgendo 2.147 lavoratori: un risultato concreto a sostegno della prevenzione e della formazione continua.
Un sostegno diretto alle imprese
La nuova misura punta a:
rafforzare la cultura della sicurezza
sostenere le imprese nella formazione avanzata
offrire maggiore flessibilità nella scelta dei modelli organizzativi
migliorare la prevenzione degli incidenti sul lavoro
Un intervento che si inserisce nel quadro delle politiche regionali per la tutela dei lavoratori e la competitività del sistema produttivo abruzzese.