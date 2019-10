Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (4-6 ottobre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano la Fiera dell’elettronica, le mostre e gli eventi enogastronomici

Al centro degli appuntamenti di questo ultimo fine settimana di settembre in Abruzzo ci sono i concerti e le sagre, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

CONCERTI – Presso la Galleria Arte Pentagono in Via Trento 20 a Pescara, spettacolo di sax ed elettronica per Piero Delle Monache con SoloSé rinnovato. Il talentuoso musicista e compositore abruzzese, infatti, proporrà una versione più intima della sua performance, quasi un site-specific pensato per l’occasione. La parte strumentale sarà accompagnata da poche voci fuori campo, ma l’intero concerto manterrà un elevato grado di narratività: le onde del mare, i gabbiani, il traffico delle metropoli contemporanee; Piero Delle Monache evocherà tutto questo ed altro ancora

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – A Bucchianico torna l’Oktoberfest Bucchianichese, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione. Per tre sere presso gli stand allestiti all’interno del Palazzetto dello Sport e aperti a partire dalle ore 18 (sabato e domenica dalle ore 10), si potranno degustare piatti tipici della tradizione bavarese e specialità abruzzesi. Il tutto annaffiato da birra di prima qualità. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate.

A Bisenti si svolge la quarantacinquesima edizione di Revival Uva e Vino montonico, vitigno dalle origini antichissime. In programma gastronomia, folklore, sfilata di carri allegorici, Notte Bianca, Notte Gialla, estemporanee di pittura, Cantine aperte e molto altro. Per tutto il weekend, in occasione di Miano in festa, presso gli stand gastronomici si potranno degustare panini con salsiccia, hot dog, patatine fritte, arrosticini. Ad allietare le serate saranno i live di Direzioni parallelee Under lights, lo spettacolo di Antonio c’è e le esibizioni delle scuole di ballo.

A L’Aquila appuntamento con lo Street Food Time Mountain edition. Per tre giorni, dalle ore 11.00 alle ore 24.00, il festival a carattere nazionale sarà alla Villa Comunale per deliziare tutti i palati, anche i più esigenti, con numerosissime offerte culinarie provenienti da ogni regione d’Italia accompagnate da fiumi di birra artigianale. A Villagrande di Tornimparte diciottesima Festa della Panonta, che vede protagonista il tipico pane unto nell’olio fritto che ha rappresentato uno dei principali alimenti per gli avi compaesani: stand gastronomici, musica, dj set.

Domenica presso la Cantina Dora Sarchese a Ortona torna invece la vendemmia del NITAE, il nobile Montepulciano d’Abruzzo con caratteri ancestrali, coltivato nel vigneto a forma di rosa dei venti. Sarà una grande festa in cantina adatta a grandi ma soprattutto ai più piccini tra la raccolta dell’uva, la deraspatura, la pigiatura ma anche la preparazione del mosto cotto e delle marmellate tra cui la tipica “Scrucchiata” ortonese.

FIERE – Al Pala Dean Martin di Montesilvano ventiseiesima edizione della Fiera dell’elettronica e del mercatino. Tanti espositori provenienti da tutta Italia con novità riguardanti informatica, telefonia, software, accessori, componenti, elettronica, illuminazione, videogiochi. Non mancherà, inoltre, un reparto dedicato alla riparazioni degli smartphones.

MOSTRE – A Palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21. Presso la Sala Polifunzionale Arnaldo Leone a L’Aquila Mostra tributo a Bauhaus: una serie di riproduzioni di manifesti, fotografie d’epoca, appunti e documenti di vario genere, prodotti durante gli anni di vita della famosa scuola tedesca. A Pescara si segnala Monere: solo Mostri. L’evento vuole condurre il fruitore in un viaggio interiore attraverso istallazioni che utilizzano diversi linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura, proiezioni video, performance e scrittura), in un percorso che permetterà di conoscere i propri mostri interiori, quelli personali e quelli costruiti dalla cultura, dalla società, dalle ideologie. Al via da venerdì all’interno del spazio espositivo The Urban Box di Pescara il progetto fotografico dell’artista teatino Simone Chiola. Il lavoro artistico sviluppato da Simone viene ben spiegato da una dedica fatta da una sua amica sempre fotografa: “Avete presente cosa significa giocare a nascondino con le ombre? Inciampare e rialzarsi tra composizioni di luci e ombre decise e sicure? Simone, lo sa”.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. L’inizio dell´autunno è la stagione degli amori dei cervi.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.

DISCO – Tanti i locali che hanno riaperto i battenti per la lunga stagione invernale. Venerdì sera inaugura anche Blu Max di Tortoreto, che, per l’occasione, ospiterà Maurizio Bollo e Simona Buonanno. Per la movida pescarese si rimanda alla sezione dedicata.