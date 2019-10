Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano la Fiera dell’elettronica a Montesilvano, le mostre e il live di Piero delle Monache

PESCARA – Cosa fare a Pescara e dintorni in questo primo weekend di ottobre? Cominciamo con la ventiseiesima edizione della Fiera dell’elettronica e del mercatino che sabato e domenica si terrà al Pala Dean Martin di Montesilvano. Tanti espositori provenienti da tutta Italia con novità riguardanti informatica, telefonia, software, accessori, componenti, elettronica, illuminazione, videogiochi. Non mancherà, inoltre, un reparto dedicato alla riparazioni degli smartphones.

Agli amanti dell’arte segnaliamo la mostra Monere: solo Mostri, organizzata dall’Associazione Koilos. L’evento vuole condurre il fruitore in un viaggio interiore attraverso istallazioni che utilizzano diversi linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura, proiezioni video, performance e scrittura), in un percorso che permetterà di conoscere i propri mostri interiori, quelli personali e quelli costruiti dalla cultura, dalla società, dalle ideologie.

Prosegue all’interno del spazio espositivo The Urban Box di Pescara il progetto fotografico dell’artista teatino Simone Chiola. Il lavoro artistico sviluppato da Simone viene ben spiegato da una dedica fatta da una sua amica sempre fotografa: “Avete presente cosa significa giocare a nascondino con le ombre? Inciampare e rialzarsi tra composizioni di luci e ombre decise e sicure? Simone, lo sa”. Ricordiamo anche che domenica torna l’appuntamento con “Una domenica al Museo gratis” presso tutti i Musei aderenti all’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali.

Venerdì alle 19 presso la Galleria Arte Pentagono in Via Trento 20 a Pescara, spettacolo di sax ed elettronica per Piero Delle Monache con SoloSé rinnovato. Il talentuoso musicista e compositore abruzzese, infatti, proporrà una versione più intima della sua performance, quasi un site-specific pensato per l’occasione. La parte strumentale sarà accompagnata da poche voci fuori campo, ma l’intero concerto manterrà un elevato grado di narratività: le onde del mare, i gabbiani, il traffico delle metropoli contemporanee; Piero Delle Monache evocherà tutto questo ed altro ancora. Ingresso gratuito. Tanti i live proposti dai locali: si passa dalle atmosfere anni ’50 dei The Fuzzy Dice al tributo rock a Vasco Rossi o al cantautorato di Dalla e Battisti.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

