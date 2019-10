Fine settimana caratterizzato da giornate più stabili, con qualche velatura. Calo termico. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo l’instabilità che ha caratterizzato la parte centrale della settimana, il weekend sarà caratterizzato da giornate stabili con fasi soleggiate alternate al passaggio di velature, in un contesto termico caratterizzato da nottate molto fresche sulle vallate interne. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 4 ottobre



Tempo in miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata con nubi in progressivo aumento tra la sera e la notte successiva. Temperature minime in calo; più gradevoli nelle ore diurne con valori prossimi alla media del periodo. Venti moderati da nord/nordovest sui litorali e in generale su Abruzzo orientale, deboli settentrionali nell’interno; moderati da nordovest in quota. Mare molto mosso.

Sabato 5 ottobre



Nubi sparse, possibile qualche breve piovasco. Molto fresco nelle vallate interne abruzzesi durante le ore notturne, con inversione termica notevole specie laddove il cielo si presenterà più sgombro dalle nubi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; moderati dai quadranti nord-occidentali in quota. Mare poco mosso.

Domenica 6 ottobre



L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a orientali; molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (4, 5 e 6 ottobre)

Pescara VEN – min 14° max 19° SAB – min 15° max 18° DOM – min 15° – max 21°

Chieti VEN- min 11° max 18° SAB – min 10° max 18° DOM – min 9° max 22°

Teramo VEN – min 9° max 17° SAB – min 11° max 16° DOM – min 10° max 20°

L’Aquila VEN – min 4° max 18° SAB – min 9° max 16° DOM – min 8° max 21°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.