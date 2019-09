Monere: sono solo mostri a Pescara, ecco quando

PESCARA – Mostra di arti multimediali organizzata dall’ APS Koilos, dal 15 al 29 settembre 2019 presso i locali dell’Associazione.

L’evento vuole condurre il fruitore in un viaggio interiore attraverso istallazioni che utilizzano diversi linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura, proiezioni video, performance e scrittura), in un percorso che permetterà di conoscere i propri mostri interiori, quelli personali e quelli costruiti dalla cultura, dalla società, dalle ideologie.

Il percorso si strutturerà come un’esperienza sensoriale all’avanguardia, in linea con i linguaggi artistici odierni, per permettere ai visitatori un coinvolgimento emotivo intenso, insieme a un forte momento di riflessione su temi antichi e sempre attuali: la paura dei nemici e la tendenza a rendere mostruoso tutto ciò che è diverso dai nostri schemi sono modalità che hanno radici nel cuore dell’uomo prima che all’esterno.

FOTOGRAFIA: Stefano Schirato, Roberto Ronca, Ivo Spitilli

ISTALLAZIONI: Stefania Lai, Emanuele Dragone, Mimmo Francone, Manuela Toto

PITTURA: Mimmo Francone

VIDEO: Emanuele Dragone

TESTI: Manuela Toto

La mostra resterà aperta da domenica 15 a domenica 29 settembre secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 17,30-20,30 sabato e domenica ore 10-13 e 16,30-20,30

L’ESPERIENZA NON è ADATTA AI BAMBINI MINORI DI 13 ANNI.

Durante la visita è necessario l’uso di auricolari e smartphone personali per accedere al link che permetterà di ascoltare gli audio che accompagnano le istallazioni, scaricabili sul posto tramite QR-code.

La mostra prevede una serie d’incontri a tema:

– Venerdì 20 settembre ore 19: presentazione del libro “L’Ammidia” a cura di David Ferrante edito da Solfanelli Tabula Fati;

– Lunedì 23 settembre ore 21 “Altri a se stessi”: incontro con Moni Ovadia;

– Mercoledì 25 settembre ore 20,30: Serata Open di presentazione della Scuola per Consulenti Familiari con la docente Sicof di Roma Barbara Lombardi;

– Sabato 28 settembre ore 18: incontro di sensibilizzazione sull’affido famigliare organizzato dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Pescara “La vulnerabilità dei supereroi: paure e dubbi dei genitori affidatari”;

– Domenica 29 settembre ore 17: incontro e dialogo con gli artisti di Monere.

L’evento è stato realizzato grazie al prezioso contributo di MariFarma e Decò Pescara Centro (main sponsor), Nakpack, CTV Srl e Mazzocchetti Trasporti (sponsor) e grazie alla collaborazione di Galleria Arte Pentagono, La Collina Biologica, Di Lisio Trasporti e DLD impianti.