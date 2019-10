Nel Weekend (5 e 6 ottobre) la Fiera dell’Elettronica a Montesilvano

L’Evento, giunto alla sua ventiseiesima edizione, è organizzato dalla C.M. Eventi e si svolgerà al Pala Dean Martin

MONTESILVANO – Si svolgerà nel weekend (sabato 5 e domenica 6 ottobre) presso il Pala Dean Martin di Montesilvano la Fiera dell’Elettronica, appuntamento attesissimo, vero e proprio fiore all’occhiello della C.M. Eventi, organizzatrice dell’evento, giunto alla sua ventiseiesima edizione. Orario di apertura: dalle 9.00 alle 19.00.

La grande Fiera Mercato – Nuovo/Usato ospiterà 70 stand con tante novità ed espositori che arriveranno da tutta Italia: elettronica, un vasto assortimento di informatica, telefonia, software, accessori, componenti elettronici, retrogame, illuminazione, pen drive, microSD, led, radio CB, ma anche spazio a videogiochi, cd, vinili e dvd, inchiostri, stampanti, surplus, droni, Arduino, valvole, reparto usato riparazione cellulari direttamente in fiera al momento e tanto altro.

“Facciamo fiere in tutte le regioni in tante città (Parma, Bassano, Valpolicella ed altre) – spiega Enrico Innero della C.M. Eventi – ma io abito a Pescara mi piace prediligere l’Abruzzo. Questa di Montesilvano è una fiera storica che ha raggiunto negli anni numeri altissimi di presenze superando anche le 6000 persone. In questa nuova edizione si punta a fare ancora meglio”.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.cm-eventi.it