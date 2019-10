Al centro degli appuntamenti del weekend Street Food Time, Festa della panonta, Aspettando Lungo le antiche rue e le escursioni

L’AQUILA – Cosa fare nel primo weekend di settembre? A L’Aquila appuntamento con lo Street Food Time Mountain edition. Per tre giorni, dalle ore 11.00 alle ore 24.00, il festival a carattere nazionale sarà alla Villa Comunale per deliziare tutti i palati, anche i più esigenti, con numerosissime offerte culinarie provenienti da ogni regione d’Italia accompagnate da fiumi di birra artigianale. Si passerà dall’aperitivo al dessert passando per primi piatti, secondi, contorni e formaggi.

A Villagrande di Tornimparte diciottesima Festa della Panonta, che vede protagonista il tipico pane unto nell’olio fritto che ha rappresentato uno dei principali alimenti per gli avi compaesani: stand gastronomici, musica, dj set. Al Bar La Locanda di Civitella Roveto sapori e suoni si fonderanno per tre giorni in attesa di Lungo le antiche Rue, la manifestazione, giunta alla sua diciannovesima edizione, in programma dal 18 al 20 del corrente mese.

Agli amanti dell’arte si segnala la Mostra tributo a Bauhaus, in corso presso la Sala Polifunzionale “Arnaldo Leone” a L’Aquila. Si tratta di una serie di riproduzioni di manifesti, fotografie d’epoca, appunti e documenti di vario genere, prodotti durante gli anni di vita della famosa scuola tedesca. Si ricorda che domenica presso i Musei aderenti all’iniziativa promosa dal Ministero dei Beni Culturali torna “Una domenica al museo gratis”.

Numerose, come in ogni stagione, le occasioni per trascorrere qualche ore all’aperto. Si va a cavallo nella Valle di Scanno, in ebike nelle zone limitrofe a Scanno e da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio. Torna l’appuntamento con Un giorno da pastore, la passeggiata, adatta a tutti, nelle Gole del Sagittario che prevede degustazioni e pranzo tipico in fattoria a km zero.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

