Quali serate trovare il 4, 5, e 6 ottobre 2019 a Pescara per divertirsi? Inaugura Natura, Club Zero 11 e altri eventi della nuova stagione

PESCARA – Primo fine settimana di ottobre 2019. Tanti locali hanno riaperto o stanno riaprendo i battenti in vista della stagione invernale 2019/2020. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti della movida a Pescara del 4, 5 e 6 ottobre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì

Opening Party al Natura Club: torna AyVamos, l’originale serata dedicata ai ritmi infuocati del Reggaeton, con le selezioni musicali di Dirty Mo’, Gab, B3LM, Madzooka, Trew, Markoleeno, Balooba. Quest’anno nell’Area 1 si balla Reggaeton, Dembow, UrbanLatino mentre l’Area 2 è dedicata a Hip-Hop, Dancehall e Trap. Torna il Swish Urban Party al Groove: in consolle Dj Shezzan e Fazer. Black Friday al Room 33 a Corso Manthoné; si balla reggaeton e trap in compagnia di dj Danilo Tocco: ingresso libero. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Francesco Pantalone “Pancho” Tj.

Sabato 5 ottobre

Si inaugura la stagione invernale 2019/2020 del Club Zero 11: line up formata da Fabrizio Maurizi, Mattia Diodat e Djames. Opening Party al Natura Club per Combination, la serata nata dalla sinergia dei due locali simbolo della musica elettronica nella città di Pescara, ovvero Cantieri e Natura; in consolle dj Mazu. Nuova serata al Fico’s Latin club con dj Caribe e ridotto uomo / donna entro mezzanotte. Al Groove nuovo appuntamento con Squeeze! Resident dj Rastauno Sound & ShezZan. Opening Winter Party al Cutty Sark de La Fanatica: Reggaeton, Moombahton e Latin House. Allo Zanardi Pub del djset con Balesteros. A Lido 186 Extra event 3.0: cena con live music di Nicola “Niki” e disco in compagnia del djset di Alberto Cantarini & Enzo Di Pietro. Lou Q, Dj set a 360° da Vini e Oli: musica alternative, funk ed elettronic. Psicoanalisi live allo Scumm.