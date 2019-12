Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (27-29 dicembre)

Cosa fare nel ultimo fine settimana del 2019 in Abruzzo? In primo piano Presepi viventi e i concerti di Nomadi e Bandabardò

Passato Natale e in attesa di Capodanno, cosa ci propone l’ultimo weekend del 2019? In primo piano ci sono i Presepi viventi, sparsi un po’ in tutta la Regione, ma anche i concerti di Bandabardò e Nomadi e i live musicali. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi weekend 27-29 dicembre 2019 Pescara Chieti L’Aquila Teramo

PRESEPI VIVENTI – In Abruzzo la tradizione del Presepe è antica e molto sentita e si manifesta con l’allestimento, nel periodo natalizio, di numerose riproduzioni della Natività. In alcuni borghi si organizza una rappresentazione con figuranti umani, che spesso sono gli abitanti del posto. Queto weekend tocca a Bussi sul Tirino, Bolognano, Barete, Arielli, Scafa, Villalago, Castellalto, Pollutri, Pennapiedimonte, Camarda, Castelvecchio Calvisio.

MOSTRE – Si segnalano “Il riverbero dell’aceto“ allo Spazio Bianco e “Effetto Nespolo” presso la Galleria Arte Pentagono e Saligia, mostra di Arianno Bonamore al Civico 16. Tutte a Pescara.

CONCERTI – Sabato al Teatro Caniglia di Sulmona concerto di Nomadi, la band più longeva della musica italiana, torna a esibirsi a Sulmona. Presenterà dal vivo tutti i maggiori successi, da “Dio è morto” a “Io Vagabondo”, passando per i brani contenuti nel recente “Milleanni”. Il ricavato sarà devoluto al Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’Annunziata. Domenica alle 21 al PalaEventi di Giulianova Lido arrivano in concerto i Bandabardò, gruppo storico con più di venticinque anni di attività. Tanti i live proposti dai locali, con tributi a grandi artisti internazionali.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma anche nell’aquilano e sulla costa teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. Al PalaEventi di Giulianova Lido arriva Dustin Richie.

Stando alle previsioni meteo pare che ci si potrà concedere qualche escursione. Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.