Cosa fare nell’ultimo fine settimana del 2019 nel teatino? In primo piano i Presepi viventi, Borgistando e gli appuntamenti musicali

CHIETI – Passato Natale, si attende Capodanno, ma nel frattempo, nell’ultimo weekend del 2019 ci sono ancora tanti eventi: in primo piano i Presepi viventi e i live e i tributi a grandi artisti italiani e internazionali. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 27 dicembre 2019

Dalle 19.30 Scena muta live al Lido Beach di Francavilla al mare. Al The Hostel di Chieti Scalo torna l’appuntamento mensile con la country dance: animazione e balli country per tutti. Dalle 21 musica punk in compagnia di Hate Moss alla Birreria Fez a Guardiagrele. Dalle 22 live di Dianime all’AmenaBarCafè di Vasto e tributo dei Tra Palco e realtà alla musica di Ligabue; dalle 22.30 al Bar Tucci di Chieti saranno invece riproposti i grandi successi di Skunk Anansie



Sabato 28 dicembre 2019

A Fresagrandinaria torna l’appuntamento, in versione invernale, con Borgustando: un percorso tra eccellenze enogastronomiche lungo i vicoli del borgo. Presepe vivente ad Arielli. Serata milonga al Foyer del Teatro Marrucino. Dalle 21 live di Hate Moss alla Caffetteria Fenaroli a Lanciano. Dalle 22 al Marini’s American Bar di Giuliano Teatino si suonano le musiche dei Doors mentre al The Hostel di Chieti scalo gli Una sera con Lucio riproprranno le canzoni di Lucio Battisti; concerto di Domenico Imparato al Primo di Chieit. Dalle 23 tributo di Paintbox ai ink Floyd allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo.

Domenica 29 dicembre 2019

Dalle 18 concerto di fine anno all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare: saranno proposte canzoni internazionali in cinque lingue e della tradizione natalizia. Presepe vivente lungo le vie del centro storico di Pollutri; con assaggi gastronomici.