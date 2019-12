Fine settimana del 27, 28 e 29 dicembre con sole e nuvole. Temperature in calo. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo un inizio settimana caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, è previsto un modesto peggioramento tra la notte del 27 e la mattina del 28 dicembre per l’ingresso di aria più fredda proveniente dal Nord-Est Europa. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Temperature in calo ovunqueConsiderata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 27 dicembre

Un modesto fronte giunge in Abruzzo determinando cieli irregolarmente nuvolosi o a tratti molto nuvolosi, ma senza particolari precipitazioni. Al seguito del suo passaggio tuttavia, un modesto impulso freddo dai Balcani giungerà nella notte, innescando qualche precipitazione su coste e subappennino specie abruzzese. Temperature in lieve calo, più accentuato a fine giornata. Venti deboli variabili all’interno, fino a moderati da Nordovest su coste e al largo. Mari da poco mossi a mossi.

Sabato 28 dicembre



Un temporaneo flusso di correnti più fredde dai Balcani interessa l’Abruzzo, favorendo nuvolosità irregolare a tratti compatta tra mattino e pomeriggio, ma senza particolari fenomeni; maggiori aperture da metà pomeriggio. Temperature in calo, con clima più freddo e valori più in linea con le medie del periodo. Venti deboli o moderati di grecale. Mari sino a mossi.

Domenica 29 dicembre

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1250 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (27, 28 e 29 dicembre)

Pescara VEN – min 8° max 11° SAB – min 9° max 11° DOM – min 6° – max 11°

Chieti VEN- min 3° max 10° SAB – min 5° max 9° DOM – min 3° max 10°

Teramo VEN – min 4° max 9° SAB – min 5° max 9° DOM – min 1° max 9°

L’Aquila VEN – min 0° max 8° SAB – min 0° max 6° DOM – min -1° max 7°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.