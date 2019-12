Cosa fare a Pescara nell’ultimo weekend del 2019? In primo piano i Presepi viventi, il Concerto di fine anno e i live musicali

PESCARA – Passato Natale e restando in attesa di Capodanno, sono tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia dell'ultimo weekend di dicembre: in eveidenza ci sono i Presepi viventi. Per le mostre si segnalano "Il riverbero dell'aceto" allo Spazio Bianco e "Effetto Nespolo" presso la Galleria Arte Pentagono e Saligia, mostra di Arianno Bonamore al Civico 16. Degni di nota le Luci d'artista accese nel centro di Pescara e gli appuntamenti al Dome Theatre in piazza Salotto.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara

Venerdì 27 dicembre

Dalle 18.30 al Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna il Quartetto Petra presenta il disco “L’eco dei monti”: musiche di zampogne e ciaramelle abruzzesi, tra sacro e profano, tradizione e oltre. Dalle 21 all’Osteria della Musica di Cepagatti serata dedicata a Claudio Baglioni. Dalle 21,30 l tributo dei Dimensione Nomade ai Nomadi. Dalle 22 il live di Luca Mongia e Fabrizio Ginoble al Groove mentre al Temple Bar i Radiosupernova riproporranno i grandi successi degli Oasis; allo Scumm si esibiranno dal vivo i 99 Cosse. Dalle 22.30 al Loft 128 di Spoltore omaggio dei Night Visions alla musica degli Imagine Dragons.

Sabato 28 dicembre

Presepe vivente a Cavaticchi di Spoltore, a Bolognano e a Bussi sul Tirino. Gran Concerto di fine anno a partire dalle ore 21 al Teatro Massimo: al pianoforte il solista Gabriele Naretto. Musiche di Ravel – Bolero, Gershwin – Rapsodia in Blue, Famiglia Strauss. Cronocena con delitto a Villa Pardi – Bufera a Stormy Rock. Dalle 21.30 live dei Scena Muta alla Briganteria Pub; al Loft 128 di Spoltore doppio live grazie ai Dust N’Roses e il loro tributo ai Guns n’ Roses e ai Boys and the Attic con le loro musiche riprese dagli Aerosmith.

Domenica 29 dicembre

Alle 18 Il Presepe dei Bambini al Castello di Nocciano; Presepe vivente anche a Scafa. A partire dalle ore 22 live Show dei 4 Santi allo Scumm.