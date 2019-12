Cosa fare nell’ultimo fine settimana del 2019 a L’Aquila e dintorni? In primo piano Presepi viventi, concerto dei Nomadi e live musicali

L’AQUILA – Passato Natale, si attende Capodanno ma nel mezzo c’è l’ultimo weekend del 2019, che nell’aquilano è ricco di appuntament. Su tutti soiccano i Oreseoi viventi, il concerto dei Nomadi e i live musicali. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

A Scanno torna per il secondo anno Chocolate con cinque postazioni degustazione, percorso sensoriale e tanta animazione.

Venerdì 27 dicembre

Si gioca al Cervellone Quiz al Max Pub a Sulmona. Dalle 22 tributo ai Queen al Monthy’s Irish Pub a L’Aquila e musica gospel all’Irish Cafè a Pianola. Dalle 22.30 live dei Distillados al Gran Cafè di Avezzano e tributo ai Led Zeppelin al Gran Caffè Letterario di Sulmona. Si balla al Bambola 2.0 a L’Aquila.

Sabato 28 dicembre

Presepe vivente ad Anversa degli Abruzzi. Alle 21 al Castello Orsini di Avezzano va in scena Natale in casa Cupiello. Al Teatro Caniglia di Sulmona concerto di Nomadi, la band più longeva della musica italiana, torna a esibirsi a Sulmona. Presenterà dal vivo tutti i maggiori successi, da “Dio è morto” a “Io Vagabondo”, passando per i brani contenuti nel recente “Milleanni”. Il ricavato sarà devoluto al Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’Annunziata. Dalle 22 Christmas Party all’Irish Cafè di Pianola.Dalle 23 live di Direzioni parallele al Soho Cafè di Avezzano. Si balla al Guernica di Pizzoli.

Domenica 29 dicembre

Presepe subacqueo a Villalago e Presepe vivente a Castelvecchio Calvisio. Alle 21 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona va in scena la commedia Finchè morte non ci sistemi. Dalle 22.30 al Monthy’s Irish Pub a L’Aquila serata dedicata alla musica di Skunk Anansie.