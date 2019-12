Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (27-29 dicembre)

Quali serate trovare il 27, 28 e 29 dicembre 2019 a Pescara per divertirsi? Disco, latino, milonga, liscio, per un weekend speciale

PESCARA – Siamo arrivati all’ultimo fine settimana del 2019. Capodanno è alle porte ma prima ci sono ancora tantisime occasioni per ballare e divertirsi. Qualche serata in meno pechè i locali si stanno preparando per il veglione, ma arà un weekend comunque interessante. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 27, 28 e 29 dicembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 27 dicembre

Alla Discoteca Momà a Collecorvino il venerdì caraibica più cool. Due aree per ballare: Area 1 Caraibico, Area 2: Reggaeton/disco. Torna il Swish Urban Party al Groove: in consolle Dj Shezzan e Fazer. Al Nettuno Christmas in love, con la musica di Damiano Almonti. Da Vini e Oli The Love Party con le selezioni di Umberto Palazzo dj. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Daniel Montano tj.



Sabato 28 dicembre

Al Club Zero 11 serata con i djs Daniele Ionata e lorenzotodisco.exe. Alla discoteca Magika serata Madame disco con i djs Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini; voice Reny Love. Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa. Il Nettuno beach propone la cena Giardino d’inverno e disco con Caliente e Damiano. Cena, Karaoke e disco al Camuzzi Bistrot. Al Momà a Collecorvino cena spettacolo con il live degli Studio 54 e disco con i dj Luca Di Carlo Pino Corneli. Al Groove nuovo appuntamento con Squeeze! Resident dj Rastauno Sound & ShezZan.

Domenica 29 dicembre

Musica brasiliana con la Beto Banda da Vini e Oli. Ai Giardini del Thè un appuntamento per gli amanti del tango con l’aperitivo cenato allietato dalle esibizioni di Matteo Faricciotti e Michela Toro e dagli interventi della dott.ssa Manuela Paparella, che aiuteranno a ripercorrere le tappe fondamentali della storia del Tango Argentino.