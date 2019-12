Cosa fare a Teramo nell’ultimo weekend del 2019? In primo piano il Presepe vivente a Castellalto e la serata con Dustin Richie

Passato Natale, si attende Capodanno ma in mezzo c'è l'ultimo weekend del 2019, ricco, come sempre di appuntamenti. In eveidenza i Presepi viventi, la serata con Dustin Richie a Giulianova e i live musicali.

Venerdì 27 dicembre

Alle 21 al Teatro Comunale di Teramo Canto Libero porta in scena uno spettacolo dedicato alle indimenticabili canzoni della coppia Battisti & Mogol, Si gioca al Cervellone quiz alla pizzeria Forno Nero di Silvi Marina. Alle 22 al PalaEventi di Giulianova Lido, direttamente da Cuba, arriva Dustin Richie, il re della bachata nella sua unica data in Italia. Musica italiana in compagnia di Direzioni Parallele al Baraonda di Silvi. Torna il venerdì del Victory Pub a Roseto degli Abruzzi, con cena e karaoke. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto.

Sabato 28 dicembre

Dalle 10.30 alla Fortezza di Civitella del Tronto Un Natale da fiaba, lettura animata di una fiaba sul Natale e laboratorio natalizio. Nel pomeriggio atmsfere Anni 50 in compagnia dei The Fuzzy Dice al Treasure Island di Pineto. Dalle 21 live di Francesco Sbraccia al Teatro Comunale di Teramo. Si balla al Mya in Val Vibrata con musiche Anni 70-80-90.

Domenica 29 dicembre

Presepe vivente a Castellalto. Alle 17 al Teatro Comunale di Atri va in scena, per la gioia di grandi e piccini, Biancaneve e i sette nani. Dalle 19 concerto di Natale a San Nicolò a Tordino. Alle 21 al PalaEventi di Giulianova Lido arrivano in concerto i Bandabardò, gruppo storico con più di venticinque anni di attività. Cena spettacolo al Tranqi Pub di Montorio al Vomano e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo.