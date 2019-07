Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano le sagre, gli eventi enogastronomici e i concerti

Sagre, concerti, serate disco escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo anche nell’ultimo weekend di luglio 2019.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Artigianato, gastronomia, cultura, arte e spiritualità ci attendono alla XVI° edizione dell’evento“ dall’Etna al gran Sasso, in programma nel centro storico di Città Sant’Angelo fino a domenica 28. Ad Alanno ventiduesima Sagra dei sapori, prosegue nel centro storico di Casalincontrada la ventisettesima Sagra della marrocca mentre Santa Maria Imbaro ospita la quattordicesima Sagra Pallotte Cace e Ove, all’insegna del gusto, della musica e del divertimento. È il pomodoro il grande protagonista di Rosso, ma non troppo, la grande festa del pomodoro a pera d’Abruzzo” che sabato e domenica riempirà piazza Adriatico, piazza Sant’Alfonso e l’intera zona Asterope di Francavilla al mare di spettacoli, incontri e iniziative golose per celebrare l’eccellenza dell’ingrediente principe della dieta mediterranea. In Contrada Montalfano a Cupello terza edizione della Festa delle Commare e dei Compari.

A Sant’Omero trentanovesima Sagra del baccalà, unica nel suo genere in quanto si cucina un unico alimento preparato in vari modi. A Scapriano la tredicesima Sagra del calzone racconta ogni sera i sapori della tradizione paesana. A Faraone, frazione di Sant’Egidio alla Vibrata, si svolge la diciassettesima edizione della Sagra della Trebbiatura, con stand gastronomici e musica dal vivo.; a Canzano dodicesima edizione di Tacchinando, festa del tacchino alla Canzanese, la kermesse enogastronomica dedicata al piatto simbolo del paese. A Cellino Attanasio ventiduesima Sagra dei cingoli cellinesi al sugo di papera, giunta quest’anno alla sua ventiduesima edizione: un primo, servito su piatti rigorosamente di coccio, che pare abbia origini medievali. A Mutignano, frazione di Pineto, torna l’appuntamento con Mutignano in Fermento, il festival dedicato alla birra artigianale che quest’anno giunge alla sua terza edizione. Quattro giorni durante i quali si potranno degustare oltre 40 birre speciali di birrifici e microbirrifici artigianali di tutto il mondo. Ad Ancarano trentaduesima Sagra del Coniglio italiano; a Sant’Omero Festival delle birre artigianali. Sabato e domenica a Corropoli trentasettesimo Palio de le Botti, una storica sfida a tempo tra le contrade Corropolesi, in cui gli spingitori fanno rotolare una botte di legno del peso di 70 Kg lungo un percorso.

CONCERTI – Prosegue Pescara Jazz, manifestazione che con il suo cinquantesimo anno di età (anche se questa è la 47esima edizione) rappresenta il più longevo festival italiano, tra quelli in attività. Venerdì sarà la volta della Symphonic Orchestra, Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara, diretta da Roberto Molinelli. Nuovi appuntamenti anche per la rassegna Concerti sotto le stelle. Venerdì sera musica spagnola con l’omaggio a Federico García Lorca del grande pianista José Manuel Cuenca e la straordinaria ballerina Parrilla Sánchez. Aprirà il concerto il pianista Luca Puglielli.

Venerdì al Teatro D’Annunzio di Pescara arriverà Irama per una tappa del suo Giovanipersempretour. Mahmood, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Soldi, venerdì sarà a Ortona, per una tappa del suo Gioventù bruciata; contemporaneamente a Treglio ci saranno i Santo California, gruppo storico della musica italiana, formatosi nella prima metà degli Anni 70 e ancora in attività. Nella splendica cornice della riserva naturale di Punta Penna, ultimo giorno del Pinewood Beach Festival. Sabato Giusy Ferreri sarà in concerto all’Outlet Village di Città Sant’Angelo, per una tappa del tour che per tutta l’estate, fino a settembre, la porterà in giro per l’Italia. A Palmoli, ci sarà Federica Carta con il suo Pop Corn Tour. Domenica a Miglianico, in occasione della Festa di San Pantaleo, arriverà Alexia, una delle regine della dance, attualmente cantautrice pop e soul, molto apprezzata anche all’estero. Concerto gratuito anche per Marco Ligabue che domenica sarà a Pianella, con il suo Sarà bellissimo tour 2019.

MOSTRE – Presso la galleria The Urban Box di Pescara è in in mostra l’artista francavillese Alessandro Pepe con Solo show”. Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore” e all’Aurum di Pescara con There are ghosts, di Franco Summa. Al 16 Civico ci sarà la personale di Nicola Rotiroti “Se dici Ciampoli” al 16 Civico. In mostra una sola opera che si compone di 8 forme di gomma, di linoleum, ad abitare gli spazi interni ed esterni della casa. Ognuna ha due facciate di colore grigio ceruleo, quello del materiale stesso. Il linoleum, che a Roma aveva attivato il richiamo ad entrare in un’altra dimensione percettiva del “pittorico”, qui a Pescara diventa protagonista.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – La movida teramana entra nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, La Playa e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporter Beach a Fossacesia…le occasioni dove poter ballare cominciano ad essere davvero tante. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.