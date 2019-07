Al centro degli appuntamenti dell’ultimo weekend di luglio nell’aquilano la Giostra cavalleresca di Sulmona e le sagre

L’AQUILA – Sarà la Giostra della Cavalleresca di Sulmona l’evento clou dell’ultimo weekend di luglio nell’aquilano. Sabato e domenica si rinnova infatti la rievocazione storica rinascimentale che si svolge ogni anno e che quest’anno è giunta alla sua venticinquesima edizione. A parteciparvi sono i quattro Sestieri (Sestiere Porta Manaresca, Sestiere Porta Japasseri, Sestiere Porta Bonomini, Sestiere Porta Filiamabili) e i tre borghi (Borgo Pacentrano, Borgo Santa Maria della Tomba, Borgo San Panfilo) in cui è suddiviso il territorio cittadino, che si affrontano in piazza Maggiore.

Passiamo alle sagre. A Colle San Vito di Tornimparte tredicesima Festa della trebbiatura. L’evento prevede tre percorsi: dei sapori, con la degustazione di prodotti tipici della cucina locale, legati alla tradizione contadina del tempo della mietitura: pancotto dell’ortolano, gnocchetti e ceci, pasta agli olaci, pecora aju cotturu e molti altri; degli antichi mestieri, con gli artigiani in azione tra gli archi e le vie del borgo; la rievocazione della trebbiatura, con una trebbia dei primi anni del ‘900 azionata dai paesani in abiti tradizionali. Sabato ad Aielli torna l’appuntamento con la sagra dedicata a uno dei piatti base della cucina tradizionale abruzzese e marsicana: la Sagra sagne e fagioli, un primo piatto abruzzese con pasta fatta in casa, facile da realizzare e sostanzioso. A Cese dei Marsi, invece, Festa della birra, con stand gastronomici e musica dal vivo.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: dall’escursioni in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio alla gita a cavallo a Scanno o a Pescocostanzo passando per la giornata da trascorrere con i pastori nei dintorni delle Gole del Sagittario.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Venerdì 26 luglio



Pedalata enogastronomica sul fiume Tirino

Vasco 2.0 live a Bugnara

Sabato 27 luglio



Un giorno da pastore

In ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio

Sagra delle sagne e fagioli – Aielli

Festa della birra – Cese dei Marsi

La via delle cantine a Rocca di Botte

Terzacorsia live a Scoppito

Domenica 28 luglio

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

Finn Andrews live a Rocca Calascio