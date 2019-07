Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano i concerti di Irama, Giusi Ferreri, Marco Ligabue, Shapiro e Vandelli

PESCARA – É certamente la musica la protagonista di questo ultimo weekend di luglio, a Pescara e provincia. Venerdì al Teatro D’Annunzio di Pescara arriverà Irama per una tappa del suo Giovanipersempretour. Il giovane cantautore ha consolidato l’anno di successi grazie alla sua partecipazione a Sanremo, in gara con La ragazza con il cuore di latta, brano già certificato disco d’oro che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia. Sabato, invece, Giusy Ferreri sarà in concerto all’Outlet Village di Città Sant’Angelo, per una tappa del tour che per tutta l’estate, fino a settembre, la porterà in giro per l’Italia. Il live sarà a ingresso gratuito. Dopo il tormentone Amore e capoeira dell’estate 2018, nelle ultime settimane l’artista è in radio con il brano Jumbo. Concerto gratuito anche per Marco Ligabue che domenica sarà a Pianella, con il suo Sarà bellissimo tour 2019. Dopo tre dischi in cinque anni, Marco Ligabue, continua il suo nuovo percorso fatto di tantissimi concerti (oltre 500) e di singoli all’improvviso. All’Arena del Mare di Pescara, nell’ambito della Festa di Sant’Andrea, ci saranno, invece, due protagonisti della musica italiana da oltre cinquant’anni Shel Shapiro e Maurizio Vandelli.

Prosegue Pescara Jazz, manifestazione che con il suo cinquantesimo anno di età (anche se questa è la 47esima edizione) rappresenta il più longevo festival italiano, tra quelli in attività. Venerdì sarà la volta della Symphonic Orchestra, Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara, diretta da Roberto Molinelli.

Nuovi appuntamenti anche per la rassegna Concerti sotto le stelle. Venerdì sera musica spagnola con l’omaggio a Federico García Lorca del grande pianista José Manuel Cuenca e la straordinaria ballerina Parrilla Sánchez. Aprirà il concerto il pianista Luca Puglielli.

Artigianato, gastronomia, cultura, arte e spiritualità ci attendono alla XVI° edizione dell’evento“ dall’Etna al Gran Sasso, in programma nel centro storico di Città Sant’Angelo fino a domenica. Una festa che nasce dal gemellaggio con la cittadina siciliana, Nicolosi, nel 2001 in seguito all’incontro religioso a Padova delle sue Confraternite cittadine dedicate al Santo avvenuto nel 1994. Come ogni anno voi si potranno trovare carretti siciliani, eccellenze dell’artigianato abruzzese e della pietra lavica ceramizzata, specialità isolane come gli arancini o tipicamente nostrane come gli arrosticini. Restando in tema di enogastronomia, ad Alanno ventiduesima Sagra dei sapori. Presso gli stand gastronomici si potranno degustare dalle più classichee alle specialità più fantasiose mentre non mancherà la musica ad allietare le serte.

Gli amanti dell’arte potranno visitare presso The Urban Box a Pescara la mostra “The Urban Toys”, la prima sul territorio nazionale ad essere completamente dedicata a questa forma d’arte, Per la prima volta in Italia verranno esposte opere di artisti di fama internazionale come KAWS, Ron English, Frank Kozik, James Jarvis e tanti altri che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del movimento dei Vinyl Toys. I pezzi in mostra fanno parte di un percorso di collezionismo che parte dal 2005 fino ad oggi, la disponibilità all’interno della collezione delle opere più rappresentative della corrente permetteranno al visitatore di ripercorrere tutte le evoluzioni del movimento.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Venerdì 26 luglio 2019

Irama in concerto al Teatro D’Annunzio a Pescara

Un apericena per la salute del tuo intestino

Il tributo dei Radiofreccia a Ligabue a Civitaquana

L’omaggio a Sade al Lido Venere

The Fuzzy Dice live al Loft 128 di Spoltore

Tributo dei Dust’n Roses ai Gun’s n’ Roses al Porto turistico Marina di Pescara

Floyd on the Wing live al Teatro del mare di Montesilvano

Lucky Radio live a Pepito Beach

Kings of California live al Lido Il Faro

Omaggio dei Radiosupernova agli Oasis allo stabilimento Hai Bin

Sabato 27 luglio 2019

In canoa sul Tirino

Giusi Ferreri in concerto a Città Sant’Angelo

Giancarlo Giannini porta in scena Le parole note al Teatro D’Annunzio

Indipendente Summer festival al Porto Turistico Marina di Pescara

I Kom omaggiano Vasco Rossi al Tre Palme di Montesilvano

Tributo di Celentony a Celentano allo Stabilimento la Lucciola

Tributo ai Doors dei Morrison Hotel al Rock cafè di Loreto Aprutino

Tributo a Ligabue dei Tra palco e realtà a Loft 128 di Spoltore

Domenica 28 luglio 2019

In canoa sul fiume Tirino

Visite al Museo Casa Natale di Gabriele D’Annunzio

Marco Ligabue in concerto a Pianella

Shel Shapiro e Maurizio Vandelli in concerto all’Arena del Mare di Pescara

Regina Queen Real Experience in concerto a Cavaticchi di Spoltore

GiornInfiniti omaggiano i Pooh a Farindola

Tributo a Renato Zero al Lido Il faro di Montesilvano