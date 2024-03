GSSI, pubblicato il bando per 42 borse di studio: come fare domanda

Il termine di presentazione delle domande é fissati alle ore 15 del 23 maggio (per una alle ore 15 del 26 agosto)

L’AQUILA – Il GSSI – Gran Sasso Science Institute ha pubblicato il nuovo bando per l’accesso al 40esimo ciclo del dottorato di ricerca. Le borse di studio a disposizione sono 42 (una in più dell’anno scorso), e sono distribuite nei quattro programmi accademici: dieci per Astroparticle Physics, Computer Science e Regional Science and Economic Geography; dodici per il programma di Mathematics in Natural, Social and Life Sciences. In merito a quest’ultimo, due borse sono finanziate nell’ambito dei due progetti dello ERC – European Research Council: una per il progetto CardioTrials e una per il progetto MatCh.

La scuola dottorale dell’Aquila, che ha celebrato dieci anni di attività con l’inaugurazione dell’anno accademico avvenuta nei primi giorni di gennaio, prosegue il suo cammino nel solco della forte vocazione internazionale. Con oltre 190 studenti e studentesse, di cui quasi la metà stranieri, e circa cento persone nello staff accademico, offre un ambiente dinamico e collaborazioni con numerose e prestigiose istituzioni scientifiche in Europa e nel mondo.

Il nuovo bando prevede una borsa di studio annuale lorda di 16.243 euro; alloggio nelle strutture del GSSI oppure un contributo sostitutivo, vitto e altri benefit. La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata utilizzando esclusivamente la procedura online disponibile sul sito web del GSSI all’indirizzo www.gssi.it/phd/. Non sono ammesse domande di partecipazione pervenute con modalità diverse.

Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 23 maggio 2024 alle 15 (ora italiana) per il corso di dottorato in Astroparticle Physics, Computer Science, Regional Science and Economic Geography e Mathematics in Natural, Social and Life Sciences (incluso il progetto MaTCh). Per la sola borsa del progetto ERC CardioTrials, la scadenza è invece prevista per le ore 15 (ora italiana) del 26 agosto 2024.