Cosa fare a Teramo nel terzo weekend di luglio? Protagonisti delle sagre: baccalà, tacchino alla canzanese, coniglio e molto altro



TERAMO – Sono le sagre le protagoniste dell’ultimo weeekend di luglio a Teramo e Provincia. A Sant’Omero trentanovesima Sagra del baccalà, unica nel suo genere in quanto si cucina un unico alimento preparato in vari modi. I piatti sono accompagnati dai vini delle migliori cantine del territorio, da buona musica e balli. A Scapriano la tredicesima Sagra del calzone racconta ogni sera i sapori della tradizione paesana. A Faraone, frazione i Sant’Egidio alla Vibrata, si svolge la diciassettesima edizione della Sagra della Trebbiatura, con stand gastronomici e musica dal vivo. Sabato ci sarà la rievocazione della trebbiatura mentre domenica si raduneranno i trattori d’epoca per poi difilare lungo le vie del paese. A Canzano dodicesima edizione di Tacchinando, festa del tacchino alla Canzanese, la kermesse enogastronomica dedicata al piatto simbolo del paese.

A Cellino Attanasio ventiduesima Sagra dei cingoli cellinesi al sugo di papera, giunta quest’anno alla sua ventiduesima edizione. Un primo, servito su piatti rigorosamente di coccio, che pare abbia origini medievali. Elemento principale è un tipo di pasta preparata con acqua, patate e farina e dalla forma particolare, che ricorda il cingolo, ossia il cordone che ancora oggi i frati indossano per cintura. A Mutignano, frazione di Pineto, torna l’appuntamento con Mutignano in Fermento, il festival dedicato alla birra artigianale che quest’anno giunge alla sua terzaa edizione. Quattro giorni durante i quali si potranno degustare oltre 40 birre speciali di birrifici e microbirrifici artigianali di tutto il mondo.

Ad Ancarano trentaduesima Sagra del Coniglio italiano. Presso gli stand gastronomici appositamente allestiti e aperti tutte le sere a partire dalle ore 20 si potranno degustare: rigatoni all’Ancaranese, coniglio alla Cacciatora, coniglio in porchetta, frittelle, arrosticini, panini con salsiccia, formaggio fritto e tante altre specialità locali e non. Balli, musica dal vivo e divertimento tutte le sere. A Sant’Omero Festival delle birre artigianali: tutte le seresi potranno degustare venti tipi di birre artigianali alla spina, street food, arrosticini, panino con salsiccia, formaggio fritto e patatine fritte e ascoltare musica dal vivo. Sabato e domenica a Corropoli trentasettesimo Palio de le Botti, una storica sfida a tempo tra le contrade Corropolesi, in cui gli spingitori fanno rotolare una botte di legno del peso di 70 Kg lungo un percorso.

Per la musica quarto appuntamento estivo con il Montepulciano d’Abruzzo Blues, rassegna internazionale dedicata alla tradizione musicale del Blues americano e la degustazione dei vini del territorio abruzzese, organizzata dall’Associazione Musicale Frank Zappa. Ad Alba Adriatica saliranno sul palco Francesco Piu e Juwana Jenkins and the Hawks.

La movida teramana é ormai entrata nel pieno. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, Novavita e la Playa a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto: le occasioni dove poter ballare sono davvero tantissime.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Sagra del baccalà – Sant’Omero

Sagra del calzone – Scapriano

Sagra della trebbiatura – Faraone

Sagra del tacchino alla canzanese – Canzano

Sagra dei cingoli cellinesi al sugo di papera – Cellino Attanasio

Mutignano in fermento – Pineto

Palio de le botti – Corropoli (TE)

Sagra enogastronomica del coniglio – Ancarano (TE)

Venerdì 26 luglio

Si canta al Karaoke all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

I muri raccontano i giochi ad Azzinano

Tequila and Montepulciano Band live a Scapriano

Alla Bua live a Villa Vomano

Il tributo dei Mondovisione a Ligabue a Pineto

Il tributo dei Corrente Alternata agli AC/DC allo Chalet Portofino a Martinsicuro

L’omaggio ai Beatles al Lido Iris a Silvi Marina

Spaghetti Rocchenroll live a Villa Zaccheo a Castellalto

L’omaggio dei Peperoncini Rossi ai Red Hot Chilli Peppers al Punto Rosso di Alba Adriatica

The Young Nope live l Mediterraneo a Roseto degli Abruzzi

La cena spettacolo brasiliana ai Bagni 69 di Giulianova

Montepulciano Blues a Corropoli

Bodeguita Risacca di Alba Adriatica ospita Francesco Monte

Si balla latino al Mito dancing a Tortoreto

Il venerdì del Sunset beach a Pineto

Latin Party alla Borghesiana Park a Pineto

Si balla latino al Serenella Beach di Giulianova

Sabato 27 luglio

La notte di Vasco con Maurizio Solieri a Scapriano

Revival Party allo Chalet lato Sud di Tortoreto

Bobo dj show al Gattopardo di Alba Adriatica

La cena lungomare al Lido Lauretta di Roseto degli Abruzzi

Il sabato del Mito Summer a Tortoreto

Si balla a La Suite a giulianova

Si balla a La Playa a Giulianova

Domenica 28 luglio

La domenica pool all’Hotel Villa luigi a Martinsicuro

Calici al tramonto alla Torre di Cerrano

La domenica latina allo Chalet Hawaii di Alba Adriatica

Collage in concerto a Scapriano

Serata latina al Serenella Beach a Giulianova

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova