Fine settimana con tempo prevalentemente bello ma con possibile formazione di fenomeni temporaleschi. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – L’Abruzzo è interessato marginalmente da una nuova intensa ondata di calore di matrice subtropicale in discesa sull’Italia. Tempo comunque caldo e soleggiato con possibile formazione di qualche isolato acquazzone o temporale di calore sui crinali appenninici. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 26 luglio



Il promontorio di alta pressione resiste pur indebolendosi gradualmente. La giornata comincia con cielo sereno o poco nuvoloso. Durante il pomeriggio tempo soleggiato sulle coste, mentre sui rilievi sarà possibile la formazione di qualche temporale o rovescio. Entro sera diffusione di nuvolosità stratiforme fin sulle zone costiere. Temperature stabili o in lieve calo. Venti in regime di brezza, fino a moderati di scirocco durante il pomeriggio. Mari quasi calmi o poco mossi.

Sabato 27 luglio



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Mare poco mosso.

Domenica 28 luglio

La pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse. Venti molto deboli; deboli orientali in intensificazione e in rotazione a in quota. Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (26, 27 e 28 luglio)

Pescara VEN – min 24° max 32° SAB – min 25° max 31° DOM – min 24° – max 30*

Chieti VEN- min 19° max 35° SAB – min 20° max 33° DOM – min 19 max 32°

Teramo VEN – min 20° max 34° SAB – min 22° max 33° DOM – min 20° max 30°

L’Aquila VEN – min 19° max 33° SAB – min 17° max 30° DOM – min 17° max 27°



