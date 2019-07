Cosa fare nell’ultimo weekend di luglio nel teatino? In evidenza le sagre e concerti di Mahmood, Alexia e Federica Carta



CHIETI – Sagre e musica protagonisti dell’ultimo fine settimana di luglio a Chieti e provincia. Prosegue nel centro storico di Casalincontrada la ventisettesima edizione della Sagra della marrocca. La manifestazione si snoderà tra le ruelle e le piazzette e in ogni angolo del paese, dove sarà possibile trovare numerosi stand gastronomici con offerte culinarie per tutti i gusti. Polenta, pallotte caio e ovo, pizze, pecora alla callara, piatti al baccalà, arrosticini, trippa, stinco di maiale, dolci. E soprattutto “lei”, la marrocca, che in dialetto abruzzese è le pannocchie di mais, proposta arrostita o lessa. Non mancheranno la musica dl vivo e gli spettacoli itineranti.

A Santa Maria Imbaro quattordicesima Sagra Pallotte Cace e Ove, all’insegna del gusto, della musica e del divertimento. Presso lo stand gastronomico appositamente allestito e aperto a partire dalle ore 20 si potranno assaggiare le Pallotte Cace e Ove fatte, specialità locale fatta con il metodo tradizionale dalle massaie della Pro Loco di Santa Maria Imbaro ed altri piatti tipici. È il pomodoro il grande protagonista di Rosso, ma non troppo, la grande festa del pomodoro a pera d’Abruzzo” che sabato e domenica riempirà piazza Adriatico, piazza Sant’Alfonso e l’intera zona Asterope di Francavilla al mare di spettacoli, incontri e iniziative golose per celebrare l’eccellenza dell’ingrediente principe della dieta mediterranea. In Contrada Montalfano a Cupello terza edizione della Festa delle Commare e dei Compari, con stand gastronomici, musica e spettacoli; tra gli ospiti Banda Piazzolla; Vittorio il Fenomeno e Stellina.

Fitta l’agenda degli appuntamenti musicali. Mahmood, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Soldi, venerdì sarà a Ortona, per una tappa del suo Gioventù bruciata. Il live, in programma per il 13 luglio, era stato rinviato a causa delle cattive condizioni atmosferiche che imperversavano in Abruzzo in quel giorno. A Treglio ci saranno i Santo California, gruppo storico della musica italiana, formatosi nella prima metà degli Anni 70 e ancora in attività. Nella splendica cornice della riserva naturale di Punta Penna, ultimo giorno del Pinewood Beach Festival. Sabato a Palmoli, ci sarà Federica Carta con il suo Pop Corn Tour, che prende il titolo dal suo ultimo album in studio. Il concerto, che si terrà in piazza Michele Pinti, avrà inizio alle ore 22 e sarà a ingresso gratuito. Domenica a Miglianico, in occasione della Festa di San Pantaleo, arriverà Alexia, una delle regine della dance, attualmente cantautrice pop e soul, molto apprezzata anche all’estero.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Mostre

A Palazzo D’Avalos Guernica di Sofia Gandarias

Venerdì 26 luglio 2019

Mahmood in concerto a Ortona

l tributo dei Clamoroso ad Alessandra Amoroso all’El Pareso Beach a Francavilla al mare

Alla Chiesa di Sant’Anna a Chieti gli Opera Second omaggiano i Pooh

Al Bar Mani di Casoli il tributo degli In nomine capa a Caparezza

Dressed to kiss live alla Birreria La Porta a Lanciano

Gae Campana Band live a Lanciano

Cena spettacolo al Supporter beach di Fossacesia

Sabato 27 luglio 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Aperibirra al Castello di Roccascalegna

Prodotto topico a Casalbordino

Pomeriggio caraibico a Il cavallino azzurro di Torino di Sangro

Federica Carta in concerto a Palmoli

I Santo California in concerto a Treglio

L’omaggio a Lucio Dalla dei Worh in Progress al Castello di Perano

Banda Piazzolla live a Montalfano

L’omaggio a Biagio Antonacci di Anto a Francavilla al mare

Gli Anymalatina omaggiano Battisti al Lido Serenella a Francavilla al mare

Lorenzo Tucci Trio live ad Atessa

Si gioca a Il Cervellone quiz da Mondo Bongo a Francavilla al mare

Umberto Palazzo dj set al Drank di San Salvo

Il sabato sera al Supporter Beach a Fossacesia

Si balla al Baja Village a Vasto: ospite Chrisian Marchi

Si balla all’El Domingo a San Salvo

Domenica 28 luglio 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Visite guidate alle Terme romane di Chieti

Alexia in concerto a Miglianico

Direzioni Parallele live a Casalincontrada

La domenica al Supporter Beach di Fossacesia