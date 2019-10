Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (25-27 ottobre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano QuattroZampExpo, gli appuntamenti enogastronomici e le mostre

Al centro degli appuntamenti dell’ultimo fine settimana di ottobre in Abruzzo ci sono fiere, appuntamenti enogastronomici, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

FIERE – Sabato e domenica nella location del Padiglione Espositivo Marina di Pescara ci sarà Quattrozampexpo, la più importante fiera sugli animali domestici del Centro Sud Italia. L’evento è dedicato agli appassionati e ai professionisti del settore pet e ha lo scopo di offrire un momento di incontro, conoscenza e sviluppo per poter creare una cultura sugli animali da compagnia

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Venerdì torna l’appuntamento con La notte delle streghe a Rosciano. Un viaggio tra le antiche leggende e le credenze della tradizione popolare legate alle streghe che vengono riproposte in suggestive ambientazioni e con rappresentazioni teatrali sullo sfondo di eventi storici realmente accaduti. Con vampiri, street band, artisti di strada, musica live, spettacoli di cornamuse, mangiafuoco, esposizione di gufi e falconeria, cartomanti, espositori, punti ristoro, street food e molto altro.

A Paglieta torna l’appuntamento con “Sentieri d’Autunno”, il percorso enogastronomico all’interno del centro storico del paese: degustazioni di vino ed olio, dolci e prodotti tipici ma anche mostre, mercatini, intrattenimento e laboratori per bambini. A Poggiofiorito si svolgerà Colori e profumi d’autunno. Saranno due serate all’insegna del divertimento e delle tradizioni nel corso delle quali si potranno assaporare piatti tipici. Al Birrificio Majella ci sarà la Maiella’s Utto Beer Fest: fiumi di birra e cucina tipica abruzzese accompagnati da canti tradizionali.

A Leofara di Valle Castellana quarantesima edizione della Festa della Castagna. Accanto al pregiato Marrone della Laga, presso gli stand gastronomici si potranno degustare caldarroste, arrosticini, polenta, formaggi, zuppa di ceci, castagne e funghi, gnocco, formaggio fritto, sfritta di maiale con castagne e mele e tanti dolci.

A Canistro Santa Croce quarantaduesima Sagra della castagna Roscetta: per due giorni ci saranno degustazioni di prodotti tipici, stand di prodotti artigianali, paseggiate nel bosco, convegni e non mancherà la musica dal vivo. A San Pio alle Camere torna l’appuntamento con Raccogli, conosci e degusta, la manifestazione più importante sul mondo della spezia. Per il terzo anno consecutivo a Navelli torna Solchi&Sentieri, un Trekking-lab per scoprire posti incantevoli, assaporare l’arte, la storia e i sapori di questo territorio e soprattutto per sporcarsi le mani con lo zafferano.

MOSTRE – Presso le sale del Museo delle Genti D’Abruzzo mostra fotografica collettiva Sottopelle. La mostra, ad ingresso gratuito, raccoglie 9 progetti autoriali realizzati dagli studenti che hanno partecipato al nostro Master sul Progetto Fotografico. Gli spazi espositivi della Fondazione Pescarabruzzo, invece, ospiteranno la mostra fotografica “Ora comincia il bello!”. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione. Ultimi giorni (fino a sabato) per visitare la mostra personale di Giorgio Bafile Fotografie, 20 immagini per altrettante “scritture” di un dialogo tra sguardo e realtà.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. L’inizio dell´autunno è la stagione degli amori dei cervi.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.

DISCO – Tanti i locali che hanno riaperto i battenti per la lunga stagione invernale. Per la movida pescarese si rimanda alla sezione dedicata.