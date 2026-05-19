Denso San Salvo, accordo per 12 mesi di cassa integrazione: coinvolti 660 lavoratori

SAN SALVO – Per i prossimi dodici mesi 660 lavoratori della Denso di San Salvo usufruiranno della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, misura concordata tra azienda, sindacati e Regione Abruzzo per fronteggiare il perdurare della crisi che sta colpendo il settore automotive. L’accordo, sottoscritto oggi, sarà valido fino al 18 maggio 2027 e garantirà un sostegno al reddito ai dipendenti e alle loro famiglie.

Ad annunciarlo è l’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca (nella foto), al termine dell’incontro che ha riunito azienda, parti sociali e istituzioni. Durante il confronto è stata ribadita la complessità della fase che sta attraversando il comparto dell’auto, aggravata dall’incertezza dei mercati, dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime e dalle scelte strategiche delle case madri, condizionate dalle trasformazioni imposte dal Green Deal europeo.

«L’impegno comune – sottolinea Magnacca – è stato quello di preservare la continuità industriale e mettere in sicurezza le professionalità dei lavoratori, con l’obiettivo di un futuro recupero occupazionale». L’assessore ha inoltre riconosciuto lo sforzo dei dipendenti e del management Denso, che hanno contribuito a superare la crisi del 2022, riportando lo stabilimento a livelli di efficienza tali da ottenere la certificazione di sito con la migliore produttività.

Sindacati e Regione hanno sollecitato l’azienda a definire un piano di investimenti per garantire stabilità in attesa della ripresa delle commesse. Denso ha presentato un progetto che prevede l’aggiornamento dell’efficientamento del sito di San Salvo, nuove linee produttive e ulteriori investimenti stimati in circa 12 milioni di euro.

«Il governo nazionale e regionale seguono con attenzione le vicende della Denso – conclude Magnacca – impegnandosi affinché lo stabilimento abruzzese resti un punto di riferimento della produzione giapponese in Europa. La Regione resta a disposizione per ogni aggiornamento».