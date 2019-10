QuattroZampexpo a Pescara, il programma della 3° edizione

Il 26 e il 27 ottobre 2019 torna al Polo Espositivo del Porto turistico di Pescara la Fiera Nazionale del Centro Sud Italia sul mondo del pet

PESCARA – Gli amanti degli animali e i loro amici a quattro zampe si preparano a vivere un weekend all’insegna del divertimento, della formazione e della scoperta di tutti i nuovi prodotti e accessori presenti sul mercato. Torna a Pescara QuattroXampexpo, la prima fiera professionale del Centro Sud Italia dedicata al mondo del pet, in programma il 26 e 27 ottobre al Polo Espositivo del Porto turistico di Pescara. L’evento è promosso da Fiere e Dintorni, con il sostegno della CNA di Chieti e di Pescara, e gode della sponsorizzazione di aziende e riviste del settore e non solo.

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione nei primi due anni è cresciuta a dismisura coinvolgendo migliaia di persone tra amanti degli animali, grandi e piccini, operatori del settore ed esperti che, anche quest’anno, metteranno a disposizione tutte le proprie competenze per consolidare e migliorare il rapporto tra pet e proprietario.

QuattroZampexpo, infatti, ha lo scopo di offrire un momento di incontro, conoscenza e sviluppo per poter creare una cultura sugli animali da compagnia. Per arrivare a questo obiettivo è importante coinvolgere tutte le figure che ruotano in questo mondo, dagli appassionati ai curiosi, dalle aziende ai grossisti, dai negozianti agli allevatori, dalle riviste ai siti internet. Il settore del pet, infatti, è in grande espansione in tutta Italia e non fa eccezione il Centro Sud, con Pescara che ha assunto il ruolo di apripista proprio grazie a questa fiera.

Non un semplice appuntamento espositivo, ma anche un’occasione per divertirsi con i propri animali e per imparare a conoscerli meglio. Nel corso della fiera ci sarà spazio anche per la formazione e l’informazione grazie a una serie di incontri in programma sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Tra i protagonisti degli appuntamenti ci sarà Andrea Mazzatenta, docente di Psicobiologia e Psicologia della facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, con il talk show “Medical Alert Dog”. A salire sul palco anche tanti altri esperti che analizzeranno i comportamenti degli animali e forniranno preziosi consigli su diversi aspetti, dal gioco all’alimentazione passando per l’addestramento.

Anche quest’anno non mancheranno i gruppi cinofili delle varie forze dell’ordine e dei vigili del fuoco e i cani da salvataggio della Sics che, in modo esclusivo, daranno un esempio pratico della loro bravura e intelligenza.

Spazio anche alla bellezza e alla simpatia con i due imperdibili concorsi The Best Cat (26 ottobre ore 10) e The Best Dog (27 ottobre ore 15.30) che vedranno in passerella i cani e i gatti più originali e affascinati sfilare con l’obiettivo di conquistare sia il titolo di riferimento che i ricchi premi previsti nella competizione.

Tra i partner dell’evento non può mancare Monge, azienda del “Pet food che parla chiaro” protagonista a livello europeo per l’alimentazione degli amici pelosetti, le principali riviste di settore e non da ultimo una importante partnership anche con il Gruppo Bancario IBL Banca che vede, come testimonial del suo prestito RataBassotta, proprio un simpatico bassotto. «Gli animali domestici sono sempre più presenti nelle famiglie e anche per questo IBL Banca ha scelto di supportare QuattroZampexpo», evidenzia il gruppo, specializzato nei finanziamenti con cessione del quinto e presente in tutta Italia. «A Pescara festeggiamo inoltre l’apertura della prima filiale abruzzese, che si aggiunge alla rete di agenti IBL Partners presenti nella regione a L’Aquila, Chieti e Teramo. La partecipazione alla fiera rappresenta un’occasione di incontro diretto con il pubblico e di legame con il territorio e con la città».

Il taglio del nastro è in programma sabato alle 11 con la presenza dei principali gruppi cinofili delle forze dell’ordine. QuattroZampexpo sarà aperta sabato 26 e domenica 27 ottobre dalle 9 alle 21.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile online su ciaoticket.com oppure direttamente in cassa all’ingresso del polo espositivo. Per tutti gli amici pelosetti, la fiera è pet friendly.

Il regolamento di accesso alla fiera con animali e il programma completo su quattrozampexpo.it

PROGRAMMA

SABATO 26 OTTOBRE

10:00 – 11:00 THE BEST CAT – Gatti

11,00 – 12,30 Talk Show e “Medical Alert Dog” – Prof. Andrea Mazzatenta, AICAD

Dimostrazione operatività Unità Cinofile Forze dell’ordine Medical Alert Dog Gruppo Cinofilo dei Carabinieri di Chieti – Gruppo Cinofilo della Polizia di Pescara – Servizio Cinofilo della Polizia Penitenziaria di Lazio Abruzzo e Molise – AICAD – Abruzzo K9 – SICS Abruzzo

Dimostrazione operatività Unità Cinofile Forze dell’ordine Medical Alert Dog Gruppo Cinofilo dei Carabinieri di Chieti – Gruppo Cinofilo della Polizia di Pescara – Servizio Cinofilo della Polizia Penitenziaria di Lazio Abruzzo e Molise – AICAD – Abruzzo K9 – SICS Abruzzo 13,30 – 13,30 Dimostrazione a terra – Interazione Gioco SICS Abruzzo

PAUSA

15,30 – 15,45 I primi comandi da insegnare al cane – Sofia Antico

15,45 – 16,00 Regole di gestione domestica – Sofia Antico

16,00 – 16,15 10 errori da evitare nella socializzazione con altri cani – Alessandra Napolitano

16,15 – 16,30 Coccole sì, coccole no. Dove accarezzare il cane per farlo felice – Alessandra Napolitano

16,30 – 16,45 Presentazione discipline sportive cinofile – Monia Capitanio

16,45 – 17,00 Uomo e cane: la comunicazione efficace – Fabio Gardelli

17,00 – 17,45 Alimentazione del cane. Istruzioni per l’uso Generali Assicurazioni – Dott.ssa Nicoletta Moro

17,45 – 18,00 Rally-Obedience Marta Petracca e Alessandra Napolitano

18,00 – 18,15 Brevetti ENCI – Valentina Irmici

18,15 – 18,30 Dimostrazione a terra – Interazione Gioco SICS Abruzzo

18,30 – 18,45 Disc Dog – Ilaria Rutolo

18,45 – 19,00 Utilità e difesa – Lorenzo D’Ingiullo

19,00 – 19,30 Scent Game – Alessandro Junior Franceschelli

DOMENICA 27 OTTOBRE

10:00 – 10:15 I primi comandi da insegnare al cane – Sofia Antico

10:15 – 10:30 Regole di gestione domestica – Sofia Antico

10:30 – 10:45 10 errori da evitare nella socializzazione con altri cani – Alessandra Napolitano

10:45 – 11:00 Coccole sì, coccole no. Dove accarezzare il cane per farlo felice – Alessandra Napolitano

11:00 – 11:15 Baby handling – Monia Capitanio

11:15 – 11:30 Cos’è Apnec e perché scegliere un professionista Apnec? – Apnec

11:30 – 12:30 Esibizione di toelettatura – Toelettatori

PAUSA

15:00 – 15:30 Dimostrazione a terra – Interazione Gioco – SICS Abruzzo

15:30 – 18:30 THE BEST DOG – Cani nel mentre: Dimostrazione Sics – Rally Obedience – Dimostrazione di Disc Dog – Utilità e difesa – Scent Game