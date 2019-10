Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano La Notte delle streghe a Rosciano, QuattroZampExpo e le mostre

PESCARA – Cosa fare a Pescara e dintorni in questo terza weekend di ottobre? Venerdì torna l’appuntemento con La notte delle streghe a Rosciano. Un viaggio tra le antiche leggende e le credenze della tradizione popolare legate alle streghe che vengono riproposte in suggestive ambientazioni e con rappresentazioni teatrali sullo sfondo di eventi storici realmente accaduti. Con vampiri, street band, artisti di strada, musica live, spettacoli di cornamuse, mangiafuoco, esposizione di gufi e falconeria, cartomanti, espositori, punti ristoro, street food e molto altro.

Sabato e domenica nella location del Padiglione Espositivo Marina di Pescara ci sarà Quattrozampexpo, la più importante fiera sugli animali domestici del Centro Sud Italia. L’evento è dedicato agli appassionati e ai professionisti del settore pet e ha lo scopo di offrire un momento di incontro, conoscenza e sviluppo per poter creare una cultura sugli animali da compagnia. Un percorso espositivo con un’area completamente preallestita interna dove si potranno ammirare svariati animali domestici tra cani, gatti, uccelli, furetti e altro. E una grande area esterna dove potrai assistere ad esibizioni, dimostrazioni e performance delle più svariate discipline educative, sportive e non, dedicate agli animali a quattro zampe.

Da venerdì presso le sale del Museo delle Genti D’Abruzzo mostra fotografica collettiva Sottopelle. La mostra, ad ingresso gratuito, raccoglie 9 progetti autoriali realizzati dagli studenti che hanno partecipato al nostro Master sul Progetto Fotografico. Diretto da Michele Palazzi, noto fotografo italiano vincitore del World Press Photo, il più importante premio internazionale di fotogiornalismo, il Master rappresenta uno degli appuntamenti formativi e artistici più alti della scuola: un percorso di crescita autoriale e di valorizzazione delle proprie capacità espressive rivolto a chiunque è interessato a fare della fotografia la principale forma di espressione della propria sensibilità.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Abruzzo in occasione del centenario dell’impresa di Fiume, gli spazi espositivi della Fondazione Pescarabruzzo ospiteranno la mostra fotografica “Ora comincia il bello!”. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione.

Per chi volesse, invece, tracorrere qualche ora all’aria aperta, tra il foliage, si segnalano due escursioni nell’Orfento, tra cascate, ponticelli e tanto verde, entrambe con partenza da Caramanico Terme: una e una lungo il Sentiero delle Scalelle.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

