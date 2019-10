Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano la Festa della castagna, le camminate tra gli ulivi e le serate disco

TERAMO – Cosa fare nell’ultimo weekend di ottobre nel teramano? A Leofara di Valle Castellana quarantesima edizione della Festa della Castagna. Accanto al pregiato Marrone della Laga, presso gli stand gastronomici si potranno degustare caldarroste, arrosticini, polenta, formaggi, zuppa di ceci, castagne e funghi, gnocco, formaggio fritto, sfritta di maiale con castagne e mele e tanti dolci. In programma anche la visita ai castagneti e al borgo disabitato di Piano Maggiore

A Sant’Omero e ad Atri torna la Camminata tra gli utili. Un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

Torna il Silver Moon di tutti i sabati al Mya a Colonnella ma si balla anche al BluMax di Tortoreto e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Venerdì 25 ottobre

Love me tender in scena al Teatro Comunale di Teramo

La Sbanda live al Myconos Cafè a Castelnuovo

Venerus live al Dejavu a Sant’Egidio alla Vibrata

Si canta al karaoke con Luca e Connie all’Hotel Don Luigi a Martinsicuro

Il venerdì del Victory Pub a Roseto degli Abruzzi

Il venerdì latino al Blu Max di Tortoreto

Venerdì latino al Pin Up a Mosciano Sant’Angelo

Sabato 26 ottobre

La notte di Halloween al Cimiteria di Alba Adriatica

Il sabato Silver Moon al Mya a Colonnella

Opening Dolce and co a Mosciano Sant’Angelo

Domenica 27 ottobre

Camminata tra gli ulivi a Sant’Omero

Camminata tra gli ulivi ad Atri

La cicala la formica e..in scena al Teatro Comunale di Teramo

Direzioni Parallele a San Nicolò a Tordino