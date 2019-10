Cosa fare a L’Aquila e provincia nel weekend? In primo piano gli appuntamenti enogastronomici, le mostre e le escursioni

L’AQUILA – Cosa fare nell’ultimo weekend di ottobre nell’aquilano? A Canistro Santa Croce quarantaduesima Sagra della castagna Roscetta: per due giorni ci saranno degustazioni di prodotti tipici, stand di prodotti artigianali, paseggiate nel bosco, convegni e non mancherà la musica dal vivo. A San Pio alle Camere torna l’appuntamento con Raccogli, conosci e degusta, la manifestazione più importante sul mondo della spezia. Per il terzo anno consecutivo a Navelli torna Solchi&Sentieri, un Trekking-lab per scoprire posti incantevoli, assaporare l’arte, la storia e i sapori di questo territorio e soprattutto per sporcarsi le mani con lo zafferano.

Ultimi giorni (fino a sabato) per visitare la mostra personale di Giorgio Bafile Fotografie, 20 immagini per altrettante “scritture” di un dialogo tra sguardo e realtà. Sono gli esiti di un vagare eccentrico ed acuto gli scatti di Bafile, prelievi di visioni restituiti in stranianti composizioni: il rompicapo di un gioco di impronte che affiora dalla neve, l’inatteso di un piccolo varco, la verità di una famosa icona metropolitana o di un paesaggio esemplare.

Numerose, come in ogni stagione, le occasioni per trascorrere qualche ore all’aperto. Si va a cavallo nella Valle di Scanno, in ebike nelle zone limitrofe a Scanno e da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio. Torna l’appuntamento con Un giorno da pastore, la passeggiata, adatta a tutti, nelle Gole del Sagittario che prevede degustazioni e pranzo tipico in fattoria a km zero.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d'Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Sagra della castagna Roscetta a Canistro Santa Croce

Solchi e sentieri a Navelli

Raccogli, conosci e degusta

Mostre

Venerdì 25 ottobre

Il tributo a Vasco Rossi alla Birreria Gran Sasso a L’Aquila

Le Petits papier live all’Irish Cafè a L’Aquila

Bambola – Il venerdì notte a L’Aquila

Sabato 26 ottobre

In ebike sul lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

In transumanza a Castel del Monte

Ludica live all’Oronero Caffè a L’Aquila

Saturday Night al Moon Village al 910 a L’Aquila

I ragazzi del muretto live al Monthy’s Irish a L’Aquila

Puntoradio (tribute Band a Vasco Rossi)

Si balla al Guernica a Pizzoli

Cena spettacolo e disco a La Dolce Vita a Pratola Peligna

Domenica 27 ottobre

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

Un giorno da pastore nelle Gole del Sagittario

Richard Trythall al Teatro Caniglia di Sulmona