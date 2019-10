La Notte delle Streghe, a Rosciano la nona edizione

Sabato 26 ottobre 2019 un nuovo viaggio tra le antiche leggende e le credenze della tradizione popolare legate alle streghe. Ecco le novità

ROSCIANO – Tutto pronto per l’appuntamento con la nona edizione della Notte della Streghe a Rosciano, in provincia di Pescara. Torna lo spettacolo teatrale itinerante per le vie del centro storico sabato 26 ottobre dalle ore 19. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa aspettarci da questo nuovo appuntamento a ingresso gratuito.

Riprendiamo in questa notte di fine ottobre il nostro viaggio tra le antiche leggende e le credenze della tradizione popolare legate alle streghe che vengono riproposte in suggestive ambientazioni e con rappresentazioni teatrali sullo sfondo di eventi storici realmente accaduti. Il racconto di quest’anno parla di Roscio da Montechiaro, valoroso capitano di ventura, mitico fondatore di Rosciano e delle nere streghe guidate dalla loro regina Medea che infestano il Borgo anelando alla conquista dell’imponente castello. Per la prima volta quest’anno i vampiri, misteriosi, arcani, spiriti oscuri appariranno in questa fantastica avventura che trasporta ogni anno il benvenuto visitatore in un mondo sospeso tra Fantasia e Realtà.

Lungo le vie del centro storico saranno presenti Street band, artisti di strada, musica live (punk-rock e jazz & blues), spettacoli di cornamuse, mangiafuoco, esposizione di gufi e falconeria, le “stregheline”, le cartomanti e ancora la casa delle streghe, la strega delle vite precedenti, espositori a tema, il boia, il tunnel dell’uomo nero, il cimitero. Saranno presenti punti ristoro e street food con Vin brulè & Vino nuovo.