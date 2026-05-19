Carlo Frascari confermato segretario regionale SNALS Abruzzo

PESCARA – Si è svolto a Pescara, sabato 16 maggio, il Congresso regionale dello SNALS-Confsal Abruzzo dedicato al rinnovo delle cariche sociali. L’assise, ospitata nella sede della segreteria provinciale SNALS, ha riunito i delegati provenienti da tutto il territorio regionale per un confronto sui temi della scuola, del lavoro e della rappresentanza sindacale.

I lavori si sono aperti con il saluto del segretario nazionale Elvira Serafini e con la relazione del segretario regionale uscente, che ha introdotto il dibattito sulle prospettive del sistema scolastico abruzzese e sulle sfide che attendono il comparto.

Al termine delle operazioni elettorali, Carlo Frascari è stato confermato alla guida della segreteria regionale SNALS Abruzzo. Eletti anche i componenti della nuova segreteria regionale: Maria Rosaria Lupi, Pamela Nardicchia, Domenico Di Donato, Amedeo Di Mascio e Angela Pietrosante.

Il congresso ha rappresentato un momento significativo di partecipazione democratica e di confronto interno, riaffermando l’impegno dello SNALS-Confsal nella tutela dei lavoratori della scuola e nella valorizzazione del sistema dell’istruzione in Abruzzo.